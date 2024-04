Sand Land: Launch Trailer und Nachricht von Schöpfer Akira Toriyama zum Action-RPG veröffentlicht

Nachdem heute die ersten Testwertungen zum Action-RPG „Sand Land“ erschienen sind, ging passend dazu auch der offiziellen Launch Trailer zum charmanten Fantasy-Abenteuer online. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen noch eine Nachricht von Akira Toriyama („Dragon Ball“), dem Schöpfer der Manga-Vorlage des neuen Videospiels, mit den wartenden Fans geteilt. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Toriyama, der im Laufe seiner 45-jährigen Karriere an diversen bekannten Manga-, Anime- und Videospielreihen mitgewirkt hat, ist am 1. März 2024 verstorben. Die nun veröffentlichte Nachricht hat der gefeierte Mangaka bereits im Januar diesen Jahres verfasst. Darin lobt er die Arbeiten des Entwicklerstudios ILCA in den höchsten Tönen.

Sand Land-Schöpfer glaubt an eine aufregende Spielerfahrung

In seiner Mitteilung schrieb der „Sand Land“-Schöpfer: „Ich habe noch nicht das gesamte Gameplay gesehen. Allerdings erweitert es die Weltanschauung des Original-Mangas um viele spannende neue Elemente. Als eigenständiges Spiel ist es von hoher Qualität und ich kann sagen, dass es ein sehr befriedigendes Action-RPG-Spiel ist!

Vor allem die Grafik bietet eine hervorragende Balance zwischen der Atmosphäre des Mangas und dessen Zeichenstil. Die Performance ist großartig. Das Spiel wird Ihnen sicherlich ein aufregendes Erlebnis mit einem echten Sinn für Design und Liebe zum Detail bieten, von den vielen neuen Fahrzeugdesigns, verschiedenen Anpassungen sowie dem Hintergrund!

Im Spiel gibt es nicht nur die Welt von Sandland, sondern auch eine neue Welt namens Waldland mit neuen Charakteren, die im Manga nicht vorkamen. Sie können eine umfangreichere Geschichte und eine riesige Karte genießen, während Sie als Dämonenprinz spielen.“

Abschließend führte Akira Toriyama aus: „Ich selbst kann nur Gelegenheitsspiele spielen, aber ich schaue mir an, welche Spiele in meiner Familie angesagt sind, und ich glaube, selbst für einen alten Mann weiß ich ein bisschen Bescheid. Ich kann das Spiel Sand Land wirklich empfehlen!“

„Sand Land“ basiert auf einer gleichnamigen Manga-Kurzgeschichte, die im Jahr 2000 im Weekly Shonen Jump-Magazin des Shueisha-Verlags erschien und insgesamt 14 Kapitel umfasst. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Dämonenprinz Belzebub, der sich gemeinsam mit seinem Berater Sheef und dem alten Sheriff Rao auf die Suche nach einer legendären Quelle begibt, die sich irgendwo in der trostlosen Wüste von Sandland befinden soll.

Das „Sand Land“-Videospiel entstand im Entwicklerstudio ILCA („One Piece Odyssey“) und erweitert die bekannte Geschichte der Manga-Vorlage um den neuen „Angel Hero“-Arc. Dieser frische Handlungsstrang, an dem Akira Toriyama noch mitgearbeitet hat, entführt Belzi & Co. nach Waldland, wo sie in einen erbitterten Bürgerkrieg verwickelt werden. Eine alternative Version dieser Geschichte erzählt zudem der Anime „Sand Land: The Series“ bei Disney+.

Hierzulande erschien der „Sand Land“-Manga erstmals im Banzai-Magazin des Carlsen Verlags. Dieser veröffentlichte die Serie im August 2017 erneut in Form eines Sammelbands.

„Sand Land“ erscheint am 26. April 2024 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series-Konsolen und den PC (via Steam).

Launch Trailer:

Akira Toriyamas Nachricht:

