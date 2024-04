Stellar Blade: Entwickler kommen zu Wort – Making of liefert spannenden Blick hinter die Kulissen

Kurz vor dem Release des Action-Titels stellte PlayStation ein weiteres Behind-the-Scenes-Video zu "Stellar Blade" bereit. In diesem kommenden diverse Entwickler zu Wort und sprechen über die Arbeiten an "Stellar Blade" an sich oder ihre Inspirationsquellen.

Am Freitag erscheint mit „Stellar Blade“ der vielversprechende Action-Titel „Stellar Blade“ aus dem Hause Shift Up für die PS5. Kurz vor dem Release stellte PlayStation ein weiteres Making of zu „Stellar Blade“ bereit.

Das besagte Video bringt es auf eine Länge von rund zehn Minuten und wurde unterhalb dieser Meldung zur Ansicht für euch eingebunden. Im zweiten Making of kommen verschiedene führende Entwickler von Shift Up zu Wort. Dabei spricht das Team ausführlich über seine Arbeiten an „Stellar Blade“ und ermöglicht uns einen spannenden Blick hinter die Kulissen.

Ein weiteres Thema, auf das die kreativen Köpfe eingehen, sind ihre Inspirationsquellen. Hier nennen die Entwickler diverse bekannte Namen wie „Devil May Cry“, „God of War“ oder From Softwares „Sekiro: Shadows Die Twice“.

Marketing-Offensive stimmt auf den Release ein

Um uns auf den Release von „Stellar Blade“ einzustimmen, intensivierte PlayStation in den letzten Tagen die Marketingbemühungen. Beispielsweise wurden diverse Trailer und Werbeclips zum Action-Titel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus veröffentlichten die Verantwortlichen in dieser Woche einen kostenlosen Stop-Motion-Comic.

Dieser liefert uns Eindrücke aus der Vorgeschichte von „Stellar Blade“ und zeigt die Protagonistin Eve bei ihren Vorbereitungen im Kampf gegen die außerirdischen Invasoren. Wer den Comic bislang nicht in Augenschein genommen haben sollte, kann ihn hier nachholen.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Videos und des Comics bestätigte Shift Up in dieser Woche ein Gimmick für Retail-Käufer. Die Rede ist von einem Wendecover mit einem alternativen Artwork, mit dem ihr die diversen Logos auf der Verpackung verstecken könnt.

Darum geht es in Stellar Blade

In der Welt von „Stellar Blade“ fiel die Erde der Invasion durch eine außerirdische Macht zum Opfer. Die Reste der Menschheit zogen sich auf Kolonien im Weltall zurück. Von dort aus organisieren sie den Widerstand gegen die Invasoren.

„Die Zukunft der Menschheit steht auf Messers Schneide. Die Erde wurde von seltsamen, mächtigen Kreaturen verwüstet. Die Überreste der Menschheit sind in eine Kolonie im Weltraum geflohen“, so die Entwickler.

„Von der Kolonie aus reist EVE zu den verwüsteten Überresten unseres Planeten und hat genau eine Mission: die Menschheit zu retten, indem sie die Erde von den Naytiba zurückerobert – jener bösartigen Macht, die sie einst verwüstet hat“, heißt es zur Geschichte weiter.

„Doch während EVE es mit einem Naytiba nach dem anderen aufnimmt und in den Ruinen der menschlichen Zivilisation die Geheimnisse der Vergangenheit lüftet, muss sie erkennen, dass ihre Mission nicht so einfach sein wird, wie sie dachte.“

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 für die PS5.

