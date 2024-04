Stellar Blade: Zur Vorgeschichte – Comic stimmt auf den Release des Action-Feuerwerks ein

Passend zum nahenden Release des Action-Titels „Stellar Blade“ in dieser Woche befeuerten die Verantwortlichen von PlayStation vor wenigen Tagen die Marketing-Maschinerie.

Unter anderem wurden diverse Videos veröffentlicht und erste Werbe-Clips präsentiert. Diese könnt ihr euch hier anschauen. Kurz vor der Veröffentlichung von „Stellar Blade“ stellten PlayStation und Shift Up zudem einen Stop-Motion-Comic zur Verfügung, der auf der offiziellen Website auf euch wartet.

Der farbenfrohe Comic zeigt Szenen aus der Vorgeschichte des Action-Titels. In den Mittelpunkt rückt die junge Protagonistin Eve, die sich auf den Kampf gegen die außerirdischen Invasoren vorbereitet.

Der Menschheit droht ihr endgültiger Untergang

Die Geschichte von „Stellar Blade“ versetzt uns in eine fiktive Zukunft. Nach einer Invasion der Erde durch eine außerirdische Macht zog sich der Rest der Menschheit auf Kolonien im Weltall zurück. Von dort aus organisiert die Menschheit ihren Widerstand gegen die Invasoren und plant einen entscheidenden Gegenangriff.

Ihr übernehmt die Kontrolle über die junge Eve, die an vorderster Front kämpft und relativ schnell fest stellt, dass in diesem Konflikt nichts ist, wie es zunächst noch den Anschein macht. In den Ruinen der menschlichen Zivilisation stößt Eve auf ein Geheimnis, das ihr klar macht, dass ihre Mission nicht so einfach wird, wie vielleicht angenommen.

„Entfessle anmutige und zugleich brutale Angriffskombinationen, schalte im Laufe des Spiels neue Moves und Waffen-Upgrades frei und stelle dich epischen Bosskämpfen, bei denen nicht nur reine Muskelkraft, sondern auch Köpfchen gefragt ist“, führen die Entwickler aus.

Der Action-Titel erscheint ungeschnitten

Kurz vor dem Release lieferte uns die Verantwortlichen von Shift Up zwei weitere Details zur Veröffentlichung von „Stellar Blade“. Zum einen stellten die Entwickler ein Wende-Cover mit einem alternativen Artwork vor. Das Wende-Cover könnt ihr nutzen, um die unschönen Logos im heimischen Regal zu verstecken.

Des Weiteren gab Shift Up bekannt, dass „Stellar Blade“ weltweit ungeschnitten erscheint. Egal ob es um die Action oder die freizügigen Outfits geht. In allen Ländern kommen Spielerinnen und Spieler in den Genuss der kompletten Erfahrung.

„Stellar Blade“ erscheint am Freitag, den 26. April 2024 für die PS5. Solltet ihr die Demo bislang nicht gespielt haben und euch vor dem Kauf selbst ein Bild von Action-Titel machen wollen, dann werdet ihr im PlayStation Store fündig.

Weitere Details und Eindrücke zum vielversprechenden nächsten Projekt von Shift Up warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht auf euch.

