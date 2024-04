Stellar Blade: Unschöne Logos auf der Verpackung – Entwickler denken auch an Sammler

Kurz vor dem Release des Action-Titels enthüllten die Entwickler von Shift Up ein kleines Gimmick der Retail-Verpackung von "Stellar Blade". Dieses richtet sich vor allem an diejenigen unter euch, die sich von den diversen Logos gestört fühlen.

Ende der Woche erscheint der von Shift Up entwickelte Action-Titel „Stellar Blade“ für die PS5. Neben einer digitalen Fassung wird auch eine Retail-Version zur Verfügung stehen.

Kurz vor dem Release von „Stellar Blade“ stellte das südkoreanische Studio ein kleines Gimmick der Retail-Verpackung vor. Dieses richtet sich vor allem an diejenigen unter euch, die sich den Action-Titel in das heimische Regal stellen möchten und sich von den diversen Logos beziehungsweise Symbolen der Altersfreigaben gestört fühlen.

Wie ein Tweet von Shift Up zeigt, bietet „Stellar Blade“ ein Wende-Cover mit einem optisch ansprechenden Artwork. Das besagte Artwork präsentieren euch die Entwickler im angehängten Tweet.

Action-Titel erscheint ungeschnitten

Eine weitere positive Nachricht für alle Spielerinnen und Spieler, die dem Release von „Stellar Blade“ entgegenfiebern, lieferte uns Shift Up am vergangenen Wochenende. Über den offiziellen X- beziehungsweise Twitter-Kanal bestätigte das Studio, dass der Action-Titel in allen Ländern in einer ungeschnittenen Fassung erscheinen wird.

Somit kommen Action-Fans rund um den Globus in den Genuss der kompletten „Stellar Blade“-Erfahrung. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store eine Demo. Die Demo umfasst neben einer Einführung in das Kampfsystem unter anderem eine Mission mit einem Bosskampf.

Da es vereinzelte Nutzer bei der Demo auf eine Spielzeit von mehr als 50 Stunden brachten, rief Shift Up die Community kürzlich dazu auf, es hier nicht zu übertreiben. Andernfalls laufe man nämlich Gefahr, das Hauptspiel nicht mehr in vollen Zügen genießen zu können.

Auch Branchengrößen sind begeistert

Dass Shift Up mit „Stellar Blade“ spielerisch der große Wurf gelingen könnte, verdeutlichte zuletzt nicht nur das positive Feedback zur Demo. Auch bekannte Größen der Videospielbranche äußerten sich positiv zum Action-Titel. Darunter Yoko Taro, der Director hinter dem Action-Rollenspiel „NieR: Automata“.

Taro lobte das Kampfsystem von „Stellar Blade“. Laut dem Director spiele dieses seine Stärken vor allem bei den Bosskämpfen aus und sorge für eine spannende wie anspruchsvolle Spielerfahrung. „Stellar Blade ist ein wirklich tolles Spiel. Ich würde sagen, dass es viel besser als NieR: Automata ist“, so Taro weiter.

„Stellar Blade“ erscheint am Freitag, den 26. April 2024 für die PS5.

