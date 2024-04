Stellar Blade: Mehr als nur schnelle Attacken und Combos – Shift Up über den Schwierigkeitsgrad

Im Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog sprachen die Entwickler von Shift Up ausführlich über ihr kommendes Projekt "Stellar Blade". Das Gespräch drehte sich unter anderem um den Schwierigkeitsgrad und das Kampfsystem des Action-Titels.

Aufgrund der nahenden Veröffentlichung von „Stellar Blade“ entwickelten sich die Entwickler von Shift Up in den letzten Tagen zu gefragten Gesprächspartnern.

Im Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog gingen Game Director Kim Hyung Tae und der technische Director Lee Dong Gi auf die spielerische Umsetzung des Action-Titels ein. Laut den beiden kreativen Köpfen ging es Shift Up auf der einen Seite darum, mit „Stellar Blade“ ein Spiel abzuliefern, dass erfahrene Action-Fans wie Neulinge gleichermaßen genießen können.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass „Stellar Blade“ keine spielerische Tiefe zu bieten habe. Ganz im Gegenteil: Laut den Entwicklern wird es im Kampf auf mehr als nur schnelle Attacken und leicht durchführbare Combos ankommen.

Darauf kommt es im Kampf an

Zum Kampfgeschehen von „Stellar Blade“ führten die beiden Directors aus: „Es ist wichtig, dass Spieler die Bewegungen der Gegner genau beobachten und den Kampffluss erfassen, um angemessen zu reagieren. Fähigkeiten verbessern sich durch den Fertigkeitenbaum. Aber Ausrüstung wie Exospine und Ausrüstungsgegenstände erhöhen diese ebenfalls.“

„Da jedes Ausrüstungsstück unterschiedlich funktioniert, sollten Spieler ihren Kampfstil wählen, ob auf Geschwindigkeit fokussiert, aggressiv, um Feinde zu überwältigen, oder vorsichtig während des Angriffs des Gegners“, heißt es zum Kampfsystem des vielversprechenden Action-Titels weiter.

Sollte euch „Stellar Blade“ trotz allem zu schwer sein, wartet der optionale Story-Modus, der euch im Kampf unter die Arme greift. „Diese Funktion macht das Spiel zugänglicher und genießbarer. Selbst für diejenigen, die normalerweise Action-Spiele meiden“, ergänzten die Entwickler zu diesem.

Wie entstand die Idee hinter Stellar Blade?

Ein weiteres Thema, über das Kim Hyung Tae im Interview mit dem PlayStation Blog plauderte, war die Zeit, in der die Idee hinter „Stellar Blade“ entstand.

„Vor etwa fünf Jahren, als wir darüber sprachen, welcher Mobile-Titel nach Destiny Child veröffentlicht werden sollte, dachten wir zunächst daran, Goddess of Victory: Nikke als ein Zweiteiler-Spiel für die Android- und iOS-Plattformen zu entwickeln“, führte der Game Director aus.

In dieser Zeit entstand bei Shift Up der Wunsch, einen Konsolen-Titel zu entwickeln. „Während dieses Prozesses kam der Drang auf, als unser zweites Projekt einen Konsolentitel zu entwickeln“, so Kim weiter.

„Ich bin seit Langem ein großer Fan von Videospielkonsolen und wollte schon immer Actionspiele für sie entwickeln. Die Idee zog eine Gruppe von Mitgliedern mit einer gemeinsamen Leidenschaft an, und so entstand die Idee, Stellar Blade zu entwickeln.“

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 für die PS5.

