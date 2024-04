Stellar Blade: Director Kim betont die Bedeutung klassischer Singleplayer-Titel

Während sich ein großer Teil der Videospielbranche zuletzt verstärkt auf Live-Service- oder Multiplayer-Titel einschoss, handelt es sich beim Ende des Monats erscheinenden „Stellar Blade“ um eine klassische Singleplayer-Erfahrung.

In einem von Ruliweb geführten Interview sprach Game Director Hyung-Tae Kim über die aktuelle Entwicklung der Videospielindustrie und ging auf die Herausforderungen für Entwickler von Einzelspielererfahrungen ein. Vor allem die steigenden Kosten der Entwicklung machen es laut Kim immer schwerer, mit Singleplayer-Titeln Profite zu erwirtschaften.

Trotz allem entschieden sich die Verantwortlichen von Shift Up bewusst dazu, mit „Stellarblade“ eine Erfahrung für Einzelspieler abzuliefern. Unter anderem geht es dem südkoreanischen Studio laut Kim darum, mit seinen Projekten etwas zur Vielfalt der Videospielbranche beizutragen.

Shift Up plant weitere Singleplayer-Titel

„Der Verkaufserfolg ist in den letzten Jahren aufgrund steigender Entwicklungskosten zu einem ernsten Problem geworden“, führte Kim aus. „Um ehrlich zu sein, höre ich oft Ratschläge von Menschen um mich herum, dass es besser wäre, Spiele mit höheren Gewinnmargen zu machen. Aber was unsere Branche mehr als alles andere braucht, ist Vielfalt, nicht wahr?“

„Konsolentitel, das heißt Einzelspieler-Spiele mit einem Ende, haben an sich einen sehr wichtigen Wert. Ein Markt, in dem solche Spiele weiterhin produziert werden und neben anderen Genres und Plattformen koexistieren, ist gesünder“, ergänzte der Game Director.

„Deswegen wird Shift Up auch in Zukunft die Herausforderung von Konsolenspielen annehmen. Wir haben einen starken Wunsch, weiterhin Spiele zu kreieren, die vielen Gamern ermöglichen, sie bis zum Ende zu genießen und mit einem guten Gefühl in die Realität zurückzukehren.“

Entwickler planen eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung

Im gleichen Interview gingen die Entwickler von Shift Up auf die geplante Post-Launch-Unterstützung von „Stellar Blade“ ein. Freuen dürfen wir uns zum einen über einen „New Game Plus“-Modus.

Dieser ermöglicht es euch, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und eure Fortschritte beziehungsweise Inhalte zu übernehmen.

Des Weiteren plant Shift Up diverse Outfits, die nach dem Release von „Stellar Blade“ kostenlos angeboten werden. Ein Fragezeichen steht aktuell noch hinter einem möglichen Foto-Modus.

Hier sind sich die Entwickler zwar im Klaren darüber, dass sich die Community einen Foto-Modus wünscht. Ob dieser in der Tat nachgereicht wird, ist laut Shift Up allerdings noch unklar.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 für die PS5.

Quelle: Noisy Pixel

