Final Fantasy 9 Remake: Angeblich mit rundenbasierten Kämpfen

Bei den letzten Ablegern der „Final Fantasy“-Reihe entschied sich Square Enix immer für ein actionorientiertes Kampfsystem – ein Ansatz, den moderne Gamer klar bevorzugen.

Anders könnte es beim mutmaßlichen Remake von „Final Fantasy 9“ aussehen. Angeblich setzt das zuständige Entwicklerteam hier auf das klassische rundenbasierte Kampfsystem, das den Original-Teil ausmachte.

Darüber berichtete heute die Leakerin namens Midori. Kurz zuvor deutete sie an, dass ihr nicht mit einer baldigen Vorstellung rechnen könnt. Ursprünglich soll ein externes Studio für das Projekt verantwortlich gewesen sein. Doch weil Square Enix mit der Qualität nicht zufrieden war, sollen sie sich letztendlich für ein internes Entwicklerteam entschieden haben.

Hochwertiger als das „Trials of Mana“-Remake

Zusätzlich erklärte Midori, wie ambitioniert das Remake ausfallen soll. Es sei etwas hochwertiger als das Remake von „Trials of Mana“, aber nicht auf dem Niveau der „Final Fantasy 7“-Remakes. Ihr könnt also definitiv mehr als einen 2D-Stil in HD erwarten.

Vor genau einem Jahr war noch von einem „Remake nur für PlayStation“ die Rede. Midori hingegen glaubt an einen Multiplattform-Release, was angesichts der neuen Ausrichtung von Square Enix deutlich wahrscheinlicher ist.

„Final Fantasy 9“ erschien hierzulande im Februar 2001. Bis heute zählt das Abenteuer von Zidane Tribal zu den beliebtesten Ablegern der RPG-Reihe. Daher sehnen sich bereits viele Fans nach einem Remake. Sobald wir hierzu etwas Neues erfahren, lassen wir es euch schnellstmöglich wissen.

