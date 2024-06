Wunschlisten der Spieler: Zelda und Doom ziehen an Astro Bot vorbei

Vor einigen Tagen berichteten wir über eine Statistik zu den Wunschlisten der Spieler. Im Zuge der Sommer-Events wurde “Astro Bot” an die Spitze gespült. Das gilt zumindest bei einer Auswertung der neuen Wunschlisteneinträge vom 30. Mai bis zum 12. Juni 2024.

Mittlerweile liegt die Auswertung eines längeren Zeitraums vor. Sie schließt auch den zwischenzeitlich veranstalteten Nintendo-Direct-Showcase ein, was für “Astro Bot” bedeutet: Es ging zwei Plätze nach unten.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist das meistgewünschte Spiel

Die aktualisierte Liste mit den Top-Wishlist-Games deckt den Zeitraum vom 30. Mai bis 23. Juni 2024 ab. Somit fallen alle Sommer-Events der vergangenen Wochen in die Auswertung.

Neuer Spitzenreiter ist das exklusive Switch-Spiel “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”, das am 26. September 2024 auf den Markt kommen wird und die Verkäufe der Nintendo-Konsole in der letzten Phase noch einmal beflügeln dürfte.

“Doom: The Dark Ages” blieb in der aktualisierten Liste auf dem zweiten Platz, womit für “Astro Bot” der dritte Rang übrigblieb. Es folgen mehrere Xbox- und Nintendo-Spiele wie “Perfect Dark” und “Mario & Luigi: Brothership”. Auch Ubisofts “Assassin’s Creed Shadows” landete häufig auf den Wunschlisten, trotz der Kritik einiger Spieler an der Charakterwahl.

In der Top 25 der Spiele, die zuletzt am häufigsten auf den Wunschlisten landeten, sind sechs Games der Xbox Games Studios, ein Spiel von Activision-Blizzard und zwei Spiele von Bethesda vertreten. Damit kommt Microsoft Gaming auf insgesamt neun Einträge.

Nintendo ist fünfmal vertreten, während Sony nur zweimal in der Rangliste auftaucht – mit “Astro Bot” und “Lego Horizon Adventures”. Auch Ubisoft ist zweimal dabei. Nachfolgend die gesamte Übersicht (via Gamesindustry).

Zu beachten ist, dass es sich in der Rangliste nur um neue Einträge handelt, die im genannten Zeitraum auf die Wunschlisten kamen. Ohne diese zeitliche Einschränkung ist „GTA 6“ an der Spitze. Daher ist es auch kein Indikator für den späteren Verkauf.

Top-Wunschlisten-Spiele 30. Mai – 12. Juni (IGN-Playlist-Daten):

Rang Spiel 1 The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo) 2 Doom: The Dark Ages (Bethesda) 3 Astro Bot (Sony) 4 Gears of War: E-Day (Xbox) 5 Perfect Dark (Xbox) 6 Mario & Luigi: Brothership (Nintendo) 7 Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft) 8 Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive) 9 Fable (Xbox) 10 Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo) 11 Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) 12 Dragon Age: The Veilguard (EA) 13 South of Midnight (Xbox) 14 Lego Horizon Adventures (Sony) 15 Life is Strange: Double Exposure (Square Enix) 16 Indiana Jones and the Great Circle (Bethesda) 17 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami) 18 Star Wars Outlaws (Ubisoft) 19 Super Mario Party Jamboree (Nintendo) 20 Mixtape (Annapurna Interactive) 21 Black Myth: Wukong (Game Science) 22 Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix) 23 Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake (Square Enix) 24 Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo) 25 Avowed (Xbox)

Welche Spiele haben euch in den vergangenen Wochen dermaßen gefallen, dass ihr sie gerne kaufen würdet?

