Ubisoft: Kräftiger Umsatzanstieg und Einfluss durch Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft hat die Finanzergebnisse für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. In den drei Monaten bis Ende Juni 2024 erzielte das Unternehmen ein Wachstum von 15 Prozent, was größtenteils auf Games-as-a-Service (GaaS) zurückzuführen ist.

Prägend war hier der Start von “XDefiant” mit zehn Millionen Spielern. Ebenso konnte “Rainbow Six Siege” mit einem starken Start in das neue Geschäftsjahr punkten. Insgesamt sei die Zahl der monatlich aktiven User (MAU) im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 38 Millionen gestiegen.

Vorbestellungen von Assassin’s Creed Shadows laufen gut

Nachdem “Assassin’s Creed Shadows” in den vergangenen Wochen mehrfach zur Zielscheibe wurde, mal mehr und mal weniger berechtigt, scheint das Interesse am kommenden Teil der populären Reihe nicht nachzulassen.

Ubisoft verweist darauf, dass die Vorbestellungen im Geschäftsquartal eine Boost-Wirkung hatten und auch den Verkauf älterer “Assassin’s Creed”-Spiele förderten. Gleichermaßen trugen die „starke Dynamik und das solide Engagement“ hinter “The Crew Motorfest” zu einem positiven Ergebnis bei.

Entsprechend fielen die Finanzzahlen aus:

Umsatz : 323,5 Millionen Euro (plus 12,0 % gegenüber dem Vorjahr)

Nettobuchungen : 290,0 Millionen Euro (plus 8,3 %)

Digitale Nettobuchungen : 257,2 Millionen (plus 6,6 %)

Nettobuchungen aus dem Back-Katalog : 249,5 Millionen (plus 1,5 %)

„In einem selektiven Markt haben wir mit über den Zielvorgaben liegenden Nettobuchungen einen soliden Start ins Jahr hingelegt und damit bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Yves Guillemot, Mitbegründer und CEO von Ubisoft.

Konsolen sind für Ubisoft die wichtigste Plattform

Für Ubisofts Geschäfte haben Konsolen weiterhin die größte Bedeutung. Sie sorgten im ersten Geschäftsquartal des laufenden Finanzjahres für 50 Prozent der Nettobuchungen. Gegenüber dem Vergleichquartal des Vorjahres kam es zu keinen Änderungen.

Der PC-Anteil sank von 31 auf 27 Prozent. Die mit Mobile-Spielen erzielten Einnahmen blieben stabil, während die „sonstigen“ Einnahmequellen von Ubisoft im Vergleich zum Vorjahr um 9 auf 13 Prozent stiegen.

Die regionale Verteilung der Nettobuchungen blieb unverändert. Mit 53 Prozent hatten die Vereinigten Staaten den größten Anteil, gefolgt von Europa (32 Prozent) und dem Rest der Welt (15 Prozent).

In den kommenden Monaten sollen vor allem Neuerscheinungen wie “Assassin’s Creed Shadows” und “Star Wars Outlaws” die Geschäfte stärken. Außerdem sind neue Saisons für “Riders Republic”, “For Honor”, “The Crew Motorfest”, “Skull and Bones”, “Rainbow Six Siege” und “XDefiant” auf dem Weg.

