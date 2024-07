Stellar Blade: PC-Port und DLC in Arbeit? Hinweise sorgen für Spekulationen

Das im April 2024 veröffentlichte “Stellar Blade” (Test auf PLAY3.DE) erschien exklusiv für die PS5. Während der Metascore bei 81 liegt, macht auch der User-Score von 9,2 deutlich, dass Shift-Up eine überzeugende Arbeit abliefern konnte.

Mit der PS5 ist die Zielgruppe trotz des riesigen Erfolgs der Konsole begrenzt. Und nachdem Sony dazu überging, First-Party-Spiele verstärkt auf den PC zu bringen, stellt sich auch bei “Stellar Blade” die Frage, ob oder wann das beim externen Studio aus Südkorea entwickelte Spiel auf Steam und Co landen wird.

Stellenanzeigen machen Hoffnung auf baldige PC-Version

Auf Basis der Strategie von Sony Interactive Entertainment wäre eine PC-Version von “Stellar Blade” alles andere als überraschend. Und auch Shift-Up äußerte sich mehrfach zu einem PC-Port, ohne ihn zu bestätigen.

Mittlerweile tauchten zwei Stellenanzeigen auf, die auf eine entsprechende Entwicklung hindeuten könnten. Unter anderem sucht Shift-Up einen Combat-Designer für die Erschaffung eines PC-Spiels. Er sollte mit dieser Plattform verbundene Kenntnisse in den Bereichen Design und Datenverarbeitung mitbringen und ist nach seiner Einstellung ebenfalls für ein PC-bezogenes Systemdesign verantwortlich.

Auch wenn “Stellar Blade” nicht explizit erwähnt wird und Shift-Up kein Studio ist, das sich nur auf diese Marke beschränkt, glauben viele Leute, dass sich die Bewerber mit dem PC-Port des bisher PS5-exklusiven Titels beschäftigen sollen.

Schon während der Vorbereitung des mittlerweile erfolgten Börsengangs war die PC-Version ein Thema. Dokumente enthielten im Mai den folgenden Abschnitt: “Stellar Blade soll nicht nur bestehende, sondern auch neue Spieler anziehen, indem es neue Spielelemente wie DLC-Veröffentlichungen, PC-Versionen und neue IP-Kollaborationen erhält.”

Zur PC-Version gibt es keine offiziellen Ankündigungen, während Updates “Stellar Blade” eher sporadisch erweitern. Erst gestern stimmte Shift-Up auf den Fotomodus ein, der im August folgen soll:

Hinweis auf neue Gegner via DLC?

Da sich die zweite Stellenanzeige an einen Battle-Designer richtet, der sich den Monsterfähigkeiten, dem monsterbezogenen Systemdesign und dem KI-Design annehmen soll, kam ebenfalls die Vermutung auf, dass Shift Up Download-Content in der Pipeline hat, der zusätzliche Herausforderungen in das Spiel bringt.

Aber auch hier gilt: “Stellar Blade” ist nicht das einzige Spiel des Studios. Zum Beispiel werkelt man dort an „Project Witches“, das sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

