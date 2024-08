Vor Switch 2-Ankündigung: Gewinne von Nintendo brechen massiv ein

Die Gamingindustrie befindet sich nach den florierenden Pandemie-Jahren in einem Tief. Konsolen werden weniger als noch vor einem Jahr verkauft, was vor allem die Produkte von Xbox und Nintendo betrifft.

Im Fall der Switch sind die Rückgänge eine erwartete Entwicklung: Die im März 2017 veröffentlichte Konsole befindet sich am Endes ihres Lebenszyklus, was Nintendo zunehmend zu spüren bekommt.

Im neusten Geschäftsbericht musste das japanische Unternehmen erhebliche Gewinnrückgänge einräumen. Das Vergleichsquartal des Vorjahres wurde allerdings von zwei Blockbustern angetrieben, die in diesem Jahr fehlten.

Mangel an Software-Angeboten lässt Gewinne schrumpfen

Im neusten Geschäftsbericht teilt Nintendo mit, dass in den drei Monate bis Juni 2024 ein operativer Gewinn von 54,51 Milliarden Yen (338 Millionen Euro) verbucht wurde. Im Vergleichsquartal des Vorjahres waren es 185,4 Milliarden Yen (1,15 Milliarden Euro).

Für die Rückgänge ist nicht nur die in die Jahre gekommene Switch verantwortlich: Vor einem Jahr wurden die Einnahmen durch “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” und “The Super Mario Bros. Movie” angekurbelt.

„Im ersten Quartal des letzten Geschäftsjahres waren die Stückzahlen sowohl bei Hardware als auch bei Software für ein erstes Quartal extrem hoch, als der Super Mario Bros-Film unser Geschäft mit dedizierten Videospielplattformen belebte und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zusammen mit speziell auf diesen Titel abgestimmter Hardware veröffentlicht wurde“, erklärte Nintendo.

Die Konsenserwartung für das vergangene Quartal lag bei 93,7 Milliarden Yen (582 Millionen Euro) Gewinn und wurde somit deutlich verfehlt.

„Die Hardwarelieferungen stehen im Einklang mit dem Mangel an Softwareangeboten der großen Namen. Der Markt war zu optimistisch“, kommentierte Kazunori Ito, Direktor von Morningstar Investment, die Situation. Ebenfalls sei ein Anstieg der Vertriebs- und Verwaltungskosten aufgrund des schwachen Yen eine “negative Überraschung” gewesen.

Analysten zweifeln an Nintendos Hardware-Prognose

Im vergangenen Geschäftsquartal konnte Nintendo 2,1 Millionen Exemplare der Switch verkaufen, was verglichen mit dem Vorjahr einem Rückgang von 46 Prozent entspricht.

Im gesamten Geschäftsjahr, das bis Ende März 2025 läuft, möchte das japanische Traditionsunternehmen 13,5 Millionen Switch-Geräte absetzen. Es ist eine Prognose, die Analysten anzweifeln. Sie gehen von zehn Millionen Exemplaren aus, da die Verbraucher auf die Veröffentlichung der neuen Konsole warten.

„Ich frage mich wirklich, wie Nintendo sein Hardware-Verkaufsziel erreichen will“, betonte der in Tokio ansässige Analyst Serkan Toto gegenüber Bloomberg. „Ich bin skeptisch, ob Nintendo noch genug Sprit im Tank hat, insbesondere wenn sie planen, das Ziel ohne Hardware-Preissenkungen zu erreichen.“

Wann genau die Switch 2 auf den Markt gebracht wird, ist weiterhin unklar. Eine Veröffentlichung zum Weihnachtsgeschäft 2025 klingt plausibel. Bekannt ist hingegen der Enthüllungszeitraum der neuen Konsole. Außerdem hat Nintendo einen Plan, wie man den Scalpern das Leben schwer machen kann.

