WiLD: Zehn Jahre nach der Ankündigung – Schicksal des PS4-Langzeitprojekts besiegelt

Vor zehn Jahren wurde "WiLD" exklusiv für die PS4 angekündigt. Nachdem es um das Langzeitprojekt in den letzten Jahren recht still wurde, kam es nun, wie es eigentlich kommen musste.

Im Jahr 2014 und somit vor zehn Jahren kündigten die seinerzeit vom Branchenveteran Michel Ancel gegründeten Wild Sheep Studios die Arbeiten an „WiLD“, einem Exklusiv-Titel für die PS4, an.

In den Jahren nach der Ankündigung lieferten uns die Wild Sheep Studios diverse Lebenszeichen in Form von Artworks oder ersten Gameplay-Szenen. Als Michel Ancel die Videospielbranche im Sommer 2020 verließ, wurde es kurze Zeit später auch um „WiLD“ verdächtig still. Erschwerend kam hinzu, dass die Wild Sheep Studios relativ wenig taten, um die Gerüchte um ein mögliches Aus des Projekts zu entkräften.

Zwar suchte das Studio im September 2021 noch einmal nach neuem Personal. Ein Status-Update zu „WiLD“ nannten die Verantwortlichen damals allerdings genauso wenig wie in den Folgejahren. Daher dürfte die aktuelle Entwicklung sicherlich nur die wenigsten überraschen.

Creative Director bestätigt das Aus von WiLD

Auf Nachfrage äußerte sich mit Steven ter Heide niemand geringeres als der Creative Director von „WiLD“ zum aktuellen Stand der Dinge. Wie ter Heide kurz und knapp bestätigte, befindet sich das Langzeitprojekt nicht mehr in der aktiven Entwicklung.

„Leider können wir nur sagen, dass wir nicht mehr aktiv daran arbeiten“, so der Creative Director.

Auch die offizielle Website verdeutlicht, dass die Wild Sheep Studios mit „WiLD“ abgeschlossen haben. Der Webauftritt des Studios wurde auf auf eine einzige Landingpage mit einem aktualisierten Logo reduziert. Woran die Wild Sheep Studios derzeit arbeiten, verrieten die Verantwortlichen nicht.

In der Beschreibung des Studios heißt es lediglich, dass es die Wild Sheep Studios „lieben, Spiele voller Positivität, unvergesslicher Charaktere und glaubwürdiger Welten zu entwickeln.“

Entwickler setzten auf spielerische Freiheit

In der offiziellen Ankündigung beschrieben die Wild Sheep Studios „WiLD“ im Jahr 2014 als einen Open-World-Titel, in dem der Fokus auf der spielerischen Freiheit lag. Auf Karten oder Markierungen, die auf wichtige Ziele oder Missionen hinweisen, verzichteten die Wild Sheep Studios bewusst.

Darüber hinaus sprachen die Entwickler von einem Multiplayer, der sich spielerisch an seinem Pendant aus dem Soulslike-Hit „Bloodborne“ orientieren sollte. Wie dieses interessante Konzept in der Praxis ausgehen hätte, werden wir aber leider nicht mehr erfahren.

Weitere Meldungen zu WiLD.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren