Wild: Entwicklung des PlayStation-Spiels offenbar eingestellt

"Wild" wurde schon 2014 angekündigt.

Die Entwicklung des 2014 angekündigten „Wild“ wurde möglicherweise eingestellt. Das behauptet zumindest der Insider und Journalist Jeff Grubb. In einem neuen Giant Bomb-Video (via VGC) spricht er davon, dass das Langzeitprojekt von Michel Ancel („Rayman“, „Beyond Good & Evil“) nicht mehr in der Produktion sei.

„Ich kann bestätigen, dass das Spiel komplett durch ist. Es gibt kein Wild mehr… Wild ist tot“, so Grubb. Er fügte hinzu: „Ich glaube, Michel Ancel hat das Projekt aufgegeben. Er arbeitet nicht mehr daran, das Projekt wurde eingestellt. Das Team, das daran gearbeitet hat, möchte vielleicht zusammenbleiben und an anderen Projekten arbeiten.“

Im weiteren Verlauf seiner Aussage untermauerte Grubb den Verdacht, dass beim zuständigen Wild Sheep Studio möglicherweise ein anderes Projekt angestrebt wird: „Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber sie sagten: ‚Wir arbeiten nicht mehr an [Wild], aber wir haben hier eine Menge Talent, also können wir vielleicht an etwas arbeiten‘.“

Keine Hinweise auf der Studio-Webseite

Auf der offiziellen Webseite von Wild Sheep deutet nichts auf eine Einstellung von „Wild“ hin. Unterwird weiterhin auf den Titel hingewiesen. Und auch rechtsind aufgeführt. Erst kürzlich wurden dort ein Graphics Programmer, ein Senior Gameplay Programmer und ein Tools / Pipeline Programmer gesucht. Auf derdes Studios sind zudem nahezu 50 Mitarbeiter gelistet.

„Wild“ wurde im Zuge der Gamescom 2014 für PlayStation-Konsolen angekündigt. Die damalige Demo zeigte eine prähistorische, prozedural generierte Welt, in der die Spieler einen menschlichen Schamanen steuern, der Tiere kontrollieren kann, um gegen andere Stämme zu kämpfen und Rätsel zu lösen.

Seitdem war von „Wild“ nicht mehr allzu viel zu hören und zu sehen. Im Jahr 2015 wurde das Spiel noch einmal auf der Paris Games Week gezeigt. Und zuletzt postete der Designer Michel Ancel im Jahr 2017 Bilder des Spiels. Später kündigte er seinen Rückzug aus der Videospielbranche an.

Einen Einfluss auf die Entwicklung von „Wild“ oder „Beyond Good & Evil 2“ sollte diese Entscheidung nicht haben. „Seit vielen Monaten sind die Teams nun unabhängig und die Projekte laufen super gut. Wir werden bald schöne Dinge sehen“, betonte er damals. Mehr zu „Wild“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

