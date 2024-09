Concord: Nach Server-Abschaltung können sich Fans mit Merchandise eindecken

Spieler können zwar nicht mehr das kurzlebige "Concord" erwerben. Dafür bietet PlayStation weiterhin offizielles Merchandise für den Shooter an.

Am 23. August 2024 startete der Helden-Shooter „Concord“ mit eher verhaltenem Interesse für PlayStation 5 und den PC. Kurz danach folgte jedoch schon das Aus: bereits am 6. September gingen die Server wieder vom Netz.

Damit wurde der Online-Shooter vorerst aus dem Verkehr gezogen. Wer trotzdem nicht genug von „Concord“ bekommen kann, wird auf der US-Version des offiziellen PlayStation-Gear-Stores fündig.

Sony bietet Merch mit Logo an

Der bekannte Twitter-Nutzer „Wario64“ wies nun auf den Umstand hin, dass Sony auch nach dem Aus des Shooters weiterhin Merchandise von „Concord“ anbietet. Eine große Auswahl gibt es jedoch nicht: ein Beanie, eine Tasse, ein Hoodie sowie ein T-Shirt werden zum Kauf angeboten.

Außerdem dürfen die Fans nicht zu viel von den Produkten erwarten. Diese sind recht einfach in einer Farbe gehalten und zeigen nur das offizielle Logo von „Concord“.

Die graue Tasse mit Schriftzug wird dabei für 24,95 US-Dollar angeboten, während das schwarze T-Shirt schon 29,95 US-Dollar kostet. Die beige Mütze können die Fans ebenfalls für 29,95 US-Dollar ergattern. Tiefer in die Tasche greifen muss man, wenn man sich den offiziellen „Concord“-Hoodie sichern will. Dieser wird in dem Store für 59,99 US-Dollar angeboten und soll laut der Webseite zu den Bestsellern gehören.

Wie geht es mit dem Shooter weiter?

Allerdings könnte „Concord“ nicht für immer von der Bildfläche verschwunden sein. Die Entwickler von Firewalk gaben an, „Optionen zu prüfen, darunter auch solche, mit denen wir unsere Spieler besser erreichen.”

Auch einige Spieler wollten sich nicht mit der Abschaltung der Server zufriedengeben. Sie starteten eine Petition und forderten eine zweite Chance für „Concord“. Sie gaben an, dass viele potentielle Spieler gar nicht die Zeit hatten, den Shooter auszuprobieren.

Darüber hinaus wird „Concord“ wohl auch bald im TV zu sehen sein. Amazon kündigte im August die Anthologie-Reihe „Secret Level“ an, von der alle der 15 Episoden von einem anderen Game handeln werden. Auch „Concord“ soll weiterhin dabei sein. „Secret Level“ wird ab dem 10. Dezember 2024 bei dem Streaming-Dienst Prime Video zu sehen sein.

Quelle: Push Square

Weitere Meldungen zu Concord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren