PS5 Pro: Unterstützung für „Retrieval“ mit ersten Details bestätigt

Seit der vergangenen Woche ist die PS5 Pro offiziell. Begleitet wurde die Ankündigung von der Nennung der ersten Spiele, die für die neue Hardware optimiert werden.

Dazu gehören Vorzeigespiele wie „Alan Wake 2“, „Marvel’s Spider-Man 2“ und „Final Fantasy 7 Rebirth“. Doch auch das Horrorspiel „Retrieval“ erhält ein Enhanced-Label. Die Entwickler haben Informationen zu den Verbesserungen verraten.

Wie profitiert Retrieval von der PS5 Pro?

Laut 333Studios, der Entwickler von „Retrieval“, bietet das Spiel auf der PS5 Pro „eine schärfere Auflösung und flüssigeres Gameplay“.

So soll der Titel nicht zuletzt von der PSSR-Technologie profitieren, die schärfere Grafiken, detailliertere Umgebungen und verbesserte Raytracing-Reflexionen ermöglicht.

Spieler dürfen sich außerdem auf höhere und stabilere Bildraten einstellen, die eine reaktionsschnellere Steuerung und ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis garantieren sollen.

Nachfolgend die Beschreibung der Entwickler im Wortlaut:

Verbesserte Grafik: Freut euch auf eine schärfere Auflösung mit der neu angekündigten PSSR-Technologie, detailliertere Umgebungen und detailgetreuere Raytracing-Reflexionen.

Freut euch auf eine schärfere Auflösung mit der neu angekündigten PSSR-Technologie, detailliertere Umgebungen und detailgetreuere Raytracing-Reflexionen. Höhere Bildraten: Die PS5 Pro ermöglicht Retrieval, mit höheren, stabileren Bildraten zu laufen und so ein flüssigeres Gameplay und eine reaktionsschnellere Steuerung zu gewährleisten.

Ein direkter Screenshot-Vergleich zwischen der PS5- und der PS5 Pro-Version des Spiels wurde ebenfalls veröffentlicht. Zwar sind darauf Unterschiede zu erkennen, allerdings eher in einem geringen Ausmaß, was nicht zuletzt an der düsteren Szene liegen dürfte (PNG-Version mit 1,18 MB).

Retrieval zeigt sich im Trailer

„Retrieval“ spielt auf einem fernen Planeten, wo die Hauptfigur Hana Loshe in einer verlassenen und futuristischen U-Bahn-Basis strandet. Dort muss sie sich verschiedenen Gefahren stellen und zahlreiche Geheimnisse aufdecken. Das Spiel erinnert hinsichtlich der Atmosphäre stark an „Dead Space“.

„Retrieval“, das bereits auf der Gamescom 2023 angekündigt wurde, erhielt im Zuge der Gamescom 2024 einen neuen Trailer. Er gewährt einen Eindruck von den Grafikeffekten, darunter die Nvidia RTX Direct Illumination-Technologie, die allerdings nur auf dem PC verfügbar sein wird.

„Retrieval“ soll neben der PS5 und dem PC auch für Xbox Series X/S erscheinen. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum ist nicht bekannt. Im PlayStation-Store kann der Titel auf die Wunschliste gepackt werden.

Im Fall der PS5 Pro steht hingegen fest, wann sie auf den Markt kommen wird. Auch die Phase der Vorbestellungen startet bald.

