PS5: System-Update 24.07-10.20.00 veröffentlicht – Changelog mit Neuerungen

Sony hat ein neues PS5-System-Update veröffentlicht, das neben Stabilitätsverbesserungen auch Änderungen an der Darstellung von Aktivitäten mitbringt. Der Changelog liegt vor.

Sony Interactive Entertainment hat das PS5-Update 24.07-10.20.00 veröffentlicht. Neben den gewohnten Optimierungen in Bezug auf die Systemleistung und Stabilität umfasst das Update auch Änderungen für die Anzeige von Aktivitäten.

Spieler können ihre Aktivitäten kategorisieren

Mit dem PS5-Update 24.07-10.20.00 wurde die Anzeige von Aktivitäten überarbeitet, sodass diese nun je nach Fortschritt des Spielers in den Kategorien „Läuft“, „Nicht begonnen“ oder „Abgeschlossen“ dargestellt werden. Die neue Struktur soll Spielern helfen, den Überblick über den Status ihrer Aufgaben zu behalten. Sony weist darauf hin, dass mögliche Spoiler mit der neuen Funktion weiterhin im Verborgenen bleiben.

Neben den Änderungen an den Aktivitäten bringt das Update auch allgemeine Verbesserungen in der Systemstabilität mit sich. „Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert“, heißt es in den Patchnotes. Auch die Benutzerfreundlichkeit einiger Bildschirme wurde optimiert. Nähere Angaben machte Sony Interactive Entertainment dazu nicht.

Aktivitäten werden jetzt als „Läuft“, „Nicht begonnen“ oder „Abgeschlossen“ angezeigt, je nachdem, ob Spieler die Aktivität jemals begonnen oder abgeschlossen haben. Potenzielle Spoiler werden weiterhin ausgeblendet.

Sony hat die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Sony hat die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Um das neue PS5-Update herunterzuladen, wechseln PS5-Spieler in den Einstellungen zu System » Systemsoftware » Update und Einstellungen der Systemsoftware. Dort wird angezeigt, ob ein neues Update zur Verfügung steht oder ob die Konsole bereits auf dem neuesten Stand ist.

Die PS5, die seit ihrer Veröffentlichung im November 2020 über 60 Millionen Mal abgesetzt wurde, erhält regelmäßig Systemupdates, gelegentlich auch mit einem deutlich größeren Funktionsumfang. Zuletzt kam beispielsweise der Willkommen-Hub hinzu:

Eine Übersicht über die bisherigen PS5-System-Updates samt der jeweiligen Changelogs hält Sony auf der hier verlinkten Seite parat.

Mehr Hardware befindet sich ebenfalls im Anmarsch: Ab dem 7. November 2024 ist die PS5 Pro, das nächste Modell der Konsole, erhältlich. Das Highend-System landet für 799,99 Euro im Warenkorb und kann weiterhin vorbestellt werden.

