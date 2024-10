Tomb Raider: Netflix-Serie erhält zweite Staffel und so geht es weiter

Netflix bestätigt die zweite Staffel der Serie "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft". In den neuen Folgen wird Lara Croft erneut auf weltweiten Abenteuern zu sehen sein, bei denen sie ihre ikonische Rolle weiterentwickelt.

Die animierte Netflix-Serie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ hat wenige Wochen nach ihrem Debüt die Bestätigung einer zweiten Staffel erhalten. Die Ankündigung folgte einer erfolgreichen Resonanz auf die erste Staffel, die von Kritikern und Fans gut angenommen wurde.

Der Start der ersten Staffel, produziert von Legendary Television in Zusammenarbeit mit DJ2 Entertainment und Powerhouse Animation Studios, erfolgte am 10. Oktober 2023 auf Netflix. Sie besteht aus insgesamt acht Folgen und schließt an die Ereignisse der „Survivor-Trilogie“ an, die von Crystal Dynamics entwickelt wurde.

Lara reift zur ikonischen Abenteuerin

In der zweiten Staffel von „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ wird Lara Croft tiefer in die Geheimnisse der afrikanischen Orisha-Mythologie eintauchen. Eine Spur gestohlener Orisha-Masken führt sie auf eine gefährliche Mission, bei der sie von ihrem besten Freund Sam Nishimura unterstützt wird.

Zusammen reisen sie um die Welt, um die Masken zurückzuholen, die nicht nur historischen Wert besitzen, sondern offenbar auch übernatürliche Kräfte beherbergen. Ein rätselhafter Milliardär, der ebenfalls hinter den Masken her ist, stellt sich Lara als Antagonist in den Weg.

Die neuen Episoden von „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ werden die Weiterentwicklung von Lara Croft thematisieren. Netflix beschreibt die zweite Staffel als Phase, in der Lara von einer Anfängerin zur ikonischen Abenteurerin reift. Showrunnerin Tasha Huo betonte, dass die Protagonistin im Verlauf der neuen Staffel allmählich ein Team um sich versammeln wird.

„Mit Beginn von Staffel 2 versuchen wir, Laras Team im Laufe der Serie aufzubauen, sodass sie sich von einer isolierten Heldin, die nur Dinge alleine machen will – einem einsamen Wolf – zu einer Person entwickelt, die erkennt: Eigentlich habe ich dieses wirklich coole Team hinter mir“, so Huo.

Die Veröffentlichung der zweiten Staffel von „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ hat noch keinen Termin, aber Netflix betont, dass Lara Croft schon bald auf die Bildschirme zurückkehren wird – was immer das auch bedeuten soll.

Auch für Spieler gibt es bald Nachschub

Neben der animierten Serie erleben auch klassische “Tomb Raider”-Spiele ein Comeback. Aspyr Media wird 2025 eine Remastered-Edition von „Tomb Raider 4 – 6“ veröffentlichen. Sie enthält überarbeitete Versionen von „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“.

Die Edition soll für PlayStation, Nintendo und Xbox erscheinen und wird über verbesserte Grafik sowie moderne Steuerungselemente verfügen.

