Marvel’s Wolverine: Der nächste Wechsel? Kreative Führungskraft soll von Bord gegangen sein

Im September 2021 kündigten Sony und die Entwickler von Insomniac Games die laufenden Arbeiten am düsteren Action-Titel „Marvel’s Wolverine“ für die PS5 an.

Auch mehr als drei Jahre nach der offiziellen Ankündigung warten die Spieler weiter auf handfeste Details oder gar erste Eindrücke aus dem neuen Titel von Insomniac Games. Stattdessen macht das Projekt in dieser Woche erneut mit einem möglichen Personalwechsel in der kreativen Spitze auf sich aufmerksam.

Wie die Kollegen von Game File berichten, entschied sich Brian Horton, der als Creative Director an „Marvel’s Wolverine“ arbeitete, dazu, Insomniac Games zu verlassen.

Horton wechselt zu den Xbox Game Studios

Weiter lässt sich dem Artikel von Game File entnehmen, dass Horton zu den Xbox Game Studios wechselte und zukünftig als Creative Director am neuen „Perfect Dark“ von The Initiative mitwirken wird.

Einen Nachfolger für Horton soll Insomniac Games bereits gefunden haben. Die Rede ist von Marcus Smith, der in den letzten Jahren an mehreren Projekten des kalifornischen Studios arbeitete.

In der Vergangenheit wirkte Smith beispielsweise als Co-Director an „Sunset Overdrive“ mit. Auch den Posten des Game Directors soll Insomniac Games mit Mike Daly neu besetzt haben. Bei „Marvel’s Wolverine“ arbeiten Horton und Daly nicht zum ersten Mal in leitender Position zusammen.

Zuletzt waren die beiden federführend für den Action-Plattformer „Ratchet and Clank: Rift Apart“ verantwortlich. Insomniac Games kommentierte den Bericht von Game File bislang nicht.

Naht die offizielle Enthüllung des Action-Titels?

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, hätten wir es nicht mit dem ersten Wechsel in der kreativen Spitze des Projekts zu tun. So verließ Associate Narrative Director Mary Kenney Insomniac Games im Sommer in Richtung CD Projekt, wo sie als Autorin am Nachfolger von „Cyberpunk 2077“ arbeitet.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte Insomniac Games der Wartezeit der Fans bald ein Ende bereiten und „Marvel’s Wolverine“ endlich offiziell vorstellen. Dies möchte zumindest der bekannte Insider „Kurakasis“ in Erfahrung gebracht haben.

„Kurakasis“ vor ein paar Tagen: „Nach meinen Recherchen sieht es so aus, als ob Sony sich darauf vorbereitet, einige neue Sachen aus Marvels Wolverine vorzustellen. Es fällt mir schwer zu sagen, wann es passieren wird. Aber ich vermute, dass es dieses Jahr sein wird.“

Als möglichen Schauplatz für die Enthüllung des Action-Titels brachte der Insider die The Game Awards 2024 am 13. Dezember 2024 (ab 1:30 Uhr unserer Zeit) ins Gespräch. Auch ein mögliches Jubiläums-Event zum 30. Geburtstag der PlayStation könnte sich für die Präsentation anbieten.

Gerüchte, die bisher allerdings nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.

