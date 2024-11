PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

In dieser Woche steht bei einigen Lesern wahrscheinlich der Release von „Dragon Age: The Veilguard“ im Mittelpunkt. Knapp zehn Jahre mussten die Fans der beliebten Rollenspielreihe auf eine Fortsetzung warten. Seit dem 31. Oktober ist der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.

Wie das RPG bei den internationalen Kritikern ankommt, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst. Unser Kollege Olaf hat sich jedoch auch selbst ins Getümmel geschmissen und alles daran gesetzt, mit Rook die Welt von Thedas zu retten. Unseren ausführlichen Test lest ihr hier. Wer lieber erst einmal erfahren will, wie sich BioWares „Dragon Age: The Veilguard“ auf den Konsolen schlägt, dem steht ein Artikel zu der Technikanalyse zur Verfügung.

Beta und Sales am Wochenende

Für Spieler, die es lieber actionreich-brachial mögen, gibt es noch an diesem Wochenende die offene Beta von „Monster Hunter Wilds“. Spieler auf der PlayStation 5 konnten das Gameplay bereits vom 29. bis zum 31. Oktober testen. Ab heute steht die zweite Welle der Beta Nutzern auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie auf dem PC über Steam offen. Der zweite Test läuft hierzulande noch bis zum 3. November, während die Vollversion von „Monster Hunter Wilds“ am 28. Februar 2025 erscheint.

Im PlayStation Store ist darüber hinaus ein neuer Sale angelaufen, der sich dieses Mal vor allem um Indie-Spiele dreht. Dabei locken zahlreiche Titel für PlayStation 5 und PlayStation 4 mit Rabatten von bis zu 95 Prozent. Zu den vertretenen Spielen gehören unter anderem “Sifu”, “Overcooked! All You Can Eat” oder auch “The Ascent”.

Auf Steam findet noch bis zum 4. November die Halloween-Aktion „Steam Scream“ statt. Bei dieser sind zahlreiche Spiele zu einem günstigeren Preis zu haben. Im Mittelpunkt stehen natürlich Horror-Games. Aber auch weitere Spiele wurden rabattiert, wie etwa „Vampire Survivors“, „Brotato“ oder auch „Stray“.

Auch im November könnt ihr euch wieder auf einige Neuerscheinungen freuen. In den nächsten Tagen steht unter anderem „Empire of the Ants“ an. In diesem Spiel übernehmen die Nutzer die Rolle einer Ameise, um das heimische Territorium zu verteidigen. Daneben erscheinen in diesem Monat „Metro Awakening“, das „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ oder auch „LEGO Horizon Adventures“.

Haben wir euer Interesse für einige der stattfindenden Aktionen geweckt? Was spielt ihr an diesem Wochenende?

