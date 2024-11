Vor PS5-Pro-Launch: Jetzt ist der beste Zeitpunkt, sich eine PS5 zu kaufen

Sony bereitet sich auf den Launch der PS5 Pro vor, nimmt sich aber auch die Zeit, um andere PlayStation-Produkte zu bewerben. Sie sind Teil eines auf dem YouTube-Kanal der Spielesparte veröffentlichten Trailers, der vermitteln soll, dass jetzt die beste Zeit zum Spielen und zum Erwerb einer PS5 ist.

Während das Hauptaugenmerk des Spots auf der PS5 Slim liegt, wird ebenfalls eine Vielzahl an optionalem Zubehör beworben, darunter der im vergangenen Jahr veröffentlichte Streaming-Handheld PlayStation Portal, von dessen Erfolg Sony selbst überrascht war.

Disk-Laufwerk, PS5-Cover und mehr

Andere im Video beworbene Zubehörprodukte dürften hingegen für das eine oder andere Stirnrunzeln sorgen. So tauchen in den Szenen die PS5-Cover, das separat erhältliche Disk-Laufwerk und der Standfuß auf.

Im Fall der Cover erfolgte in dieser Woche die finale Bestätigung, dass die Slim-Versionen nicht mit denen der Pro kompatibel sind. Lediglich die unteren Teile sollen passen, wie ein User auf Reddit hervorhob:

Das Disk-Laufwerk der PS5 ist wiederum weitgehend ausverkauft. Bei regulären Händlern ist es kaum noch zu finden. Stattdessen verlangen Verkäufer auf eBay und Co. einen saftigen Aufpreis für das Zubehör.

Der simple Grund: Die in wenigen Tagen erscheinende PS5 Pro kommt lediglich als Digital-Edition auf den Markt, aber mit der Möglichkeit, das Laufwerk nachträglich anzubringen. Das wiederum schien die Nachfrage erheblich zu erhöhen.

Die PS5 Pro kostet 799,99 Euro und verzichtet neben dem Disk-Laufwerk auch auf den Standfuß, der bei einer vertikalen Aufstellung für einen sichereren Stand sorgen soll. Er ist im Werbeclip ebenfalls zu sehen.

Jetzt ist die beste Zeit zum Spielen, lautet die Werbebotschaft.

Gleichermaßen zeigt Sony im neusten Video zur PS5 eine Reihe von Spielen. “Helldivers 2” wird besonders hervorgehoben. Doch auch Games wie “The Last of Us”, “Rise of the Ronin” und “God of War Ragnarök” tauchen auf, wenn auch nur auf einem “simulierten Bildschirm”.

PlayStation Portal erhält im neuesten Trailer etwas mehr Sendezeit. Der Handheld erweitert das Spielerlebnis durch die Möglichkeit, das PS5-Erlebnis auch jenseits der Konsole zu genießen. Ein echtes Cloud-Gaming bietet die Hardware nach wie vor nicht, sodass Benutzer zwingend eine PS5 benötigen. Darauf werden die Spiele berechnet.

Weitere Meldungen, die euch interessieren könnten:

Die PS5 Pro spielt im Werbeclip keine Rolle. Da die neue Hardware in der nächsten Woche auf den Markt kommt, dürfte sie in später erscheinenden Videos in den Fokus rücken. Die PS5 Slim bleibt hingegen nach wie vor das Volumenmodell.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren