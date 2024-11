PS5-Zubehör: DualSense Edge und Pulse Elite/Explore erscheinen in neuen Editionen – Bericht

In der laufenden Generation brachte Sony eine Reihe von Hardware auf den Markt. Dazu gehört neben der PS5 Slim und der PS5 Pro auch Zubehör wie PlayStation VR2 und PlayStation Portal – dank Cloud-Unterstützung fortan auch eigenständig nutzbar.

Hinzu kommen der DualSense Edge sowie die Audio-Hardware Pulse Elite und Pulse Explore. Die zuletzt genannten Produkte erscheinen noch einmal als neue Editionen, wie ein verlässlicher Insider berichtet.

PS5-Zubehör in der Black-Edition

Nach aktuellen Berichten soll Sony den DualSense Edge-Controller, die kabellosen Pulse Elite-Kopfhörer und die Pulse Explore-Ohrhörer in Schwarz anbieten. Bisher waren diese Zubehörteile ausschließlich in Weiß verfügbar, mit Ausnahme der limitierten Jubiläumsedition des DualSense Edge-Controllers zum 30-jährigen Bestehen der Marke PlayStation.

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum ist nicht bekannt. Jedoch wird mit einer Ankündigung noch vor Ende des Jahres gerechnet, berichtet der Insider Billbil-kun auf Deallabs.

Die Preise für die schwarzen Varianten entsprechen letztlich denen der bisherigen weißen Modelle. Die Preisübersicht:

DualSense Edge Wireless Controller : 239,99 Euro

: 239,99 Euro Pulse Elite Wireless-Kopfhörer : 149,99 Euro

: 149,99 Euro Pulse Explore Wireless-Ohrhörer: 219,99 Euro

Im Rahmen der Black-Friday-Deals gibt es auch günstigere Alternativen:

Sony folgt damit dem Trend, das Zubehör in zusätzlichen Farbvarianten anzubieten, um die Individualisierungsmöglichkeiten für Spieler zu erweitern. Auch der DuaSense in der Standardversion sowie die Faceplates der PS5 kamen in den vergangenen Jahren in etlichen Editionen in den Handel.

Verbindung zu möglichem PlayStation-Event?

Ein Event im Dezember 2024 könnte weitere Neuigkeiten bringen. In einer Werbekampagne mit dem Motto „Spielen kennt keine Grenzen“ deutete Sony ein Datum an, das mit dem 30-jährigen Jubiläum der PlayStation-Marke zusammenfällt – glauben zumindest viele Fans.

Während der im Trailer zu sehende Termin am Ende nur ein simpler Hinweis auf die Veröffentlichung der ersten PlayStation sein könnte, scheint tatsächlich etwas in der Vorbereitung zu sein. Auch darüber berichtete heute der Insider Billbil-kun:

Am Anfang des Artikels hatten wir einiges an Hardware aufgezählt. Es stellt einerseits nicht das vollständige Angebot dar. Ebenso scheint noch mehr in der Pipeline zu sein. Denn heute kam ebenfalls das Gerücht auf, dass Sony an einem Handheld arbeitet, der PS5-Spiele nativ abspielen kann.

Hier dürfte die neu entwickelte PSSR-Technologie der PS5 Pro einen hardwareschonenden und damit auch entscheidenden Schub geben.

Weitere Meldungen zu DualSense Edge, Pulse Elite, Pulse Explore.

