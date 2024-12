Far Cry 7: Radikal anders? Ubisoft möchte offenbar die Formel ändern

In einem aktuellen Bericht lieferte uns Insider Gaming unbestätigte Details zu den beiden "Far Cry"-Titeln, die sich derzeit bei Ubisoft in Arbeit befinden sollen. Die Angaben der Insider drehen sich unter anderem um neue Mechaniken und spielerische Verbesserungen.

Anfang 2023 erreichte uns das Gerücht, dass Ubisoft an gleich zwei neuen „Far Cry“-Projekten arbeitet. „Far Cry 7“ entsteht den Berichten zufolge intern unter dem Codenamen „Blackbird“.

Hinzukommt ein Extraction-Shooter, den Ubisoft unter dem Arbeitstitel „Codename Maverick“ entwickelt. Während sich Ubisoft zu den Berichten um die beiden Titel bislang nicht äußern wollte, legten die Kollegen von Insider Gaming im Rahmen eines aktuellen Berichts noch einmal nach. Wie Insider Gaming angibt, befinden sich die beiden Shooter weiterhin in Arbeit.

Allerdings werden sich die Spieler wohl noch etwas länger gedulden müssen. Laut Insider Gaming wurden die geplanten Veröffentlichungen der Shooter aufgrund der komplexen Entwicklung intern von 2025 auf 2026 verschoben.

Setzt Ubisoft auf neue Konzepte?

Wie bereits im Januar 2023 erstmals berichtet, sollen die Shooter bei den Entwicklern von Ubisoft Montreal entstehen, die bei den kommenden „Far Cry“-Titeln auf die Snowdrop-Engine setzen. Laut dem aktuellen Bericht von Insider Gaming werden sich beide neuen Ableger von der klassischen „Far Cry“-Formel entfernen.

In dem Extraction-Shooter verschlägt es die Spieler demnach in die Wildnis Alaskas. Dort treten die Spieler gegeneinander an und kämpfen gegen wilde Tiere und das raue Wetter gleichermaßen um ihr Überleben. In „Far Cry 7“ wiederum sollen sich die Spieler mit einer Mechanik konfrontiert sehen, die definitiv für Diskussionen sorgen dürfte: Ein Zeitlimit.

Wie Insider Gaming weiter berichtet, stellt uns „Far Cry 7“ beziehungsweise „Codename Blackbird“ vor die Aufgabe, unsere Familie aus den Fängen eines mysteriösen Kults zu retten. Da der Kult halluzinogene Experimente an Tieren und Kindern durchführt, habt ihr lediglich 24 reale Stunden (oder 72 Stunden im Spiel) Zeit, um eure Familie zu retten.

Ein Blick auf eine Uhr, die der Protagonist am Handgelenk trägt, soll euch verraten, wie viel Zeit euch für die Rettung eurer Familie verbleibt.

Wird auch spielerisch nachgebessert?

Ergänzend zu den neuen Mechaniken wie dem Zeitlimit in „Far Cry 7“ sollen die Entwickler zudem im spielerischen Bereich nachbessern. „Es versteht sich von selbst, dass bei beiden Spielen auch die Bewegungssysteme erheblich überarbeitet wurden und unter anderem taktisches Spriten, Rutschen, Springen und mehr hinzugefügt wurden“, so Insider Gaming weiter.

„Dies liegt offenbar daran, dass beide Projekte auf demselben Spiel basieren und ähnliche Bewegungsmechaniken aufweisen, wobei die Ähnlichkeiten beider Spiele ineinander übergehen.“

Andere Aspekte wie das Inventarsystem oder die Plündern-Mechanik, die im Extraction-Shooter zum Einsatz kommen, werden laut Insider Gaming in „Far Cry 7“ nicht zu finden sein. „Ich würde sagen, es ergibt angesichts der Verzweiflung, die eigene Familie zu retten, sehr viel Sinn“, zitiert Insider Gaming eine Quelle diesbezüglich.

Während die verantwortlichen Teams bei „Far Cry 7“ sehr zuversichtlich sind, sorgt der Extraction-Shooter laut Insider Gaming intern für Skepsis. Eine Tatsache, die vor allem auf das Scheitern von Titeln wie „XDefiant“ und die aktuelle Entwicklung bei Ubisoft zurückzuführen sein soll.

Der Publisher selbst äußerte sich zum neuen Bericht von Insider Gaming nicht.

