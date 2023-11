Far Cry 6: Support beendet – Far Cry 7 fortan im Fokus

Far Cry 6:

Ubisoft hat den Support von "Far Cry 6" beendet, was zugleich bedeutet, dass die Arbeiten an “Far Cry 7” intensiviert werden können. Auch ein eigenständiger Extraktions-Shooter soll sich in der Produktion befinden.

“Far Cry 6” kam vor zwei Jahren auf den Markt und erhielt im Anschluss mehrere Updates sowie Erweiterungen, die gebündelt im Season Pass gekauft werden können. Doch damit ist jetzt Schluss.

Wie Ubisoft auf dem Twitter/X-Account der Reihe mitteilt, wurde der Support von “Far Cry 6” gestoppt. Das bedeutet aber nicht, dass die Online-Modi vom Netz genommen werden. Updates sollten Besitzer des Spiels jedoch nicht mehr erwarten.

“Vielen Dank an die Millionen von Spielern, die sich dem Kampf angeschlossen haben”, heißt es im besagten Tweet. “Eure Abenteuer in Yara können ohne Unterbrechung der Online-Dienste fortgesetzt werden. Allerdings wird das Entwicklerteam keine Updates mehr für Far Cry 6 bereitstellen.”

Gerüchte zu Far Cry 7 und Extraktions-Shooter

Wie es mit “Far Cry” weitergeht, ließ Ubisoft weitgehend offen. Ein Insider brachte zuletzt eine non-lineare Story und Zeitlimits ins Gespräch.

Die Handlung des Shooters soll sich um eine reiche Familie drehen, die von einer Geheimorganisation namens „Sons of Truth“ entführt wurde. Im Rahmen des Zeitlimits stehen Spieler dem Vernehmen nach vor der Aufgabe, diese Familie zu retten.

Weitere Einzelheiten zum Gerücht sind in dieser Meldung zusammengefasst.

Ebenfalls tauchten im Oktober neue Informationen zum eigenständigen Multiplayer-Shooter im “Far Cry”-Universum auf. Der Arbeitstitel des Spin-offs soll „Project Maverick“ lauten und es wurde berichtet, dass das Spiel ein Extraction-Shooter im Stil von „Escape from Tarkov“ oder „Hunt: Showdown“ sein wird.

Game of The Year Edition im Angebot

Spieler, die sich bisher nicht mit “Far Cry 6” beschäftigt haben, können den Titel in der Game of the Year-Edition aktuell besonders günstig kaufen. Noch bis zum 18. November 2023 kostet sie im PlayStation Store 35,99 Euro statt der sonst üblichen 119,99 Euro.

Die erweiterte Fassung beinhaltet neben dem Grundspiel den Season Pass, alle Spiel-Updates, das Ultimate-Paket und die finale Erweiterung „Verloren zwischen den Welten“.

Zum Vergleich: Der Season Pass kostet bei einem Einzelkauf 39,99 Euro. Die Standardversion von “Far Cry 6” ist momentan für 17,49 Euro im Angebot. Zudem befindet sie sich in der Bibliothek von PS Plus Extra, sodass neugierige Spieler mit einer entsprechenden Mitgliedschaft zunächst hineinschnuppern können.

