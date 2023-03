Far Cry 5 60FPS-Update: PS5 vs. Xbox Series X im Performance-Check

Vor wenigen Tagen wurde der First-Person-Shooter "Far Cry 6" mit der Unterstützung einer 60FPS-Darstellung versehen. Was auf den Konsolen der aktuellen Generation technisch geboten wird, verrät die ausführliche Performance-Analyse von Digital Foundry.

Vor wenigen Tagen erreichte der Open-World-Shooter „Far Cry 5“ nicht nur einen neuen beeindruckenden Meilenstein in Form von 30 Millionen Spielern beziehungsweise Spielerinnen. Darüber hinaus wurde der Titel auf den aktuellen Konsolen mit einem 60FPS-Patch versehen.

Im Zuge einer ausführlichen Performance-Analyse nahmen sich die Kollegen von Digital Foundry des 60FPS-Updates an und zeigten sich von der flüssigen Darstellung in 60 Bildern die Sekunde begeistert. Sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X/S werden die geplanten 60FPS so gut wie immer erreicht. Lediglich in besonders hitzigen Momenten sinkt die Framerate auf beiden Konsolen minimal unter die Marke von 60 Bildern die Sekunde.

„Dies sind relativ geringfügige Einbrüche. […] Es ist sehr auffällig, aber es scheint, soweit ich das beurteilen kann, das Spiel außerhalb dieser speziellen Mission nicht zu beeinflussen, obwohl es möglich ist, dass es in anderen fahrzeugzentrierten Missionen auftaucht“, so der verantwortliche Redakteur zu den vereinzelten Framerate-Drops.

Xbox Series X hat bei der Auflösung die Nase vorne

Wie bereits von Ubisoft versprochen, erstreckt sich die 60FPS-Unterstützung auf alle Modi, DLCs und Inhalte von „Far Cry 5“. Kleinere Unterschiede weisen die Auflösungen auf, da den PlayStation 5- und Xbox Series X-Versionen die jeweiligen Vorgängerkonsolen zugrunde liegen.

Genau wie auf der PlayStation 4 Pro wird „Far Cry 5“ auch auf der PS5 in 2.880 × 1.620 Bildpunkten dargestellt, während auf der Xbox Series X/S die 3.840 × 2.160 Pixel beziehungsweise die native 4K-Auflösung der Xbox One X-Fassung erhalten bleiben. Spürbaren Einfluss auf die Bildqualität haben die unterschiedlichen Auflösungen laut Digital Foundry allerdings nicht, da „Far Cry 5“ auch auf der PlayStation 5 mit einem scharfen Bild punktet.

Kleinere Abstriche gibt es lediglich auf der Xbox Series S, auf der die Spieler und Spielerinnen mit einer etwas unschärferen Grafik sowie einer reduzierten Auflösung auf 1.920 × 1.080 Bildpunkte und somit native 1080p leben müssen. Weitere technische Details zum 60FPS-Update von „Far Cry 5“ entnehmt ihr dem angehängten Video und dem ausführlichen Bericht auf Digital Foundry.

„Far Cry 5“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

