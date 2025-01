Bluepoint & Bend: Mitarbeiter erfuhren vom Stopp ihrer Live-Service-Spiele „zur gleichen Zeit wie alle anderen“

Entwickler Bluepoint und Bend sollen bis vor kurzem noch an Live-Service-Spielen für Sony gewerkelt haben, bevor die Arbeiten in der letzten Woche endgültig eingestellt wurden. Dabei wurden die Mitarbeiter im Vorfeld offenbar nicht über diese Entscheidung informiert.

Erst in der letzten Woche tauchten Berichte auf, dass sowohl Bluepoint Games als auch Bend Studios im Auftrag von Sony an zwei Live-Service-Spielen gearbeitet hatten, die dann aber eingestellt wurden. Darunter befand sich auch eine Live-Service-Umsetzung von „God of War“. Im Anschluss bestätigte auch ein Sprecher von Sony das Aus beider Projekte.

Und offenbar haben die Mitarbeiter von Bluepoint Games und Bend ebenfalls erst zum selben Zeitpunkt vom Abbruch erfahren – im Vorfeld wurde niemand über das Vorhaben von Sony in Kenntnis gesetzt. Das verriet nun der bekannte Videospiel-Journalist Jeff Grubb.

Mitarbeiter im Vorfeld nicht informiert

Demnach haben die Teams von Bluepoint Games und Bend erst vom Abbruch ihrer Projekte erfahren, als die Meldung bereits durch die Medien ging und vom Sony-Sprecher bestätigt wurde. „Ich habe mir das ein bisschen angesehen“, erzählte Grubb in der neuesten Ausgabe seiner Show „Games Mess Mornings“. „Ja, das stimmt alles. Die beiden Studios haben es zur gleichen Zeit wie alle anderen herausgefunden, also werden die Leute heute zur Arbeit gehen und sich fragen: ‚Hey, okay, was machen wir als Nächstes?‘“

Wie Grubb außerdem erklärte, wird es für die betroffenen Studios jetzt nicht einfach werden, eine Idee für ein neues Projekt vorzuschlagen. „Und als Nächstes müssen sie höchstwahrscheinlich Sony etwas vorschlagen, und die Rahmenbedingungen dafür haben sich ziemlich drastisch verändert“, so Grub.

„Vor ein paar Jahren haben Sie PlayStation Ihr Angebot unterbreitet, das heißt: ‚Es ist ein Live-Service-Spiel, wir wissen, dass Sie das hören wollen. Und können wir die God of War-IP verwenden? Wir wissen, dass Sie das hören wollen.‘ Und dann bekommen sie grünes Licht, sie bekommen ein Budget, sie bekommen eine Finanzierung, sie können ihr Studio vergrößern, mehr Leute einstellen, die Leute, die dort arbeiten, sind sicher.“

Bluepoint und Bend wieder am Anfang

Wie es für Bluepoint Games und die Bend Studios in Zukunft weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Laut Grubb sei es für die Entwickler keine einfache Situation: „Und jetzt müssen sie noch einmal ganz von vorne anfangen und sich einen Pitch ausdenken, den PlayStation hören will, obwohl niemand wirklich weiß, was er hören will. Es ist also eine schwierige Situation.“

In jedem Fall werden die Studios nicht geschlossen werden, wie ein Sprecher von Sony in der letzten Woche bestätigte. Damit ereilt die Entwickler nicht dasselbe Schicksal wie SIE London: Die Entwickler von „Blood and Truth“ wurden nach ihrem gescheiterten Live-Service-Projekt dicht gemacht. Dennoch will Sony auch für die Zukunft weiterhin auf Live-Service-Spiele setzen, um an erfolgreiche Titel wie „Helldivers 2“ anknüpfen zu können.

