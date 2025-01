Sony Bend & Bluepoint: Nach heftiger Kritik – Journalist widerspricht Berichten

Sony Interactive Entertainment (SIE) hatte Anfang 2022 angekündigt, bis 2026 insgesamt zehn Live-Service-Titel veröffentlichen zu wollen. Doch das ambitionierte Vorhaben geriet ins Stocken. Bereits Ende 2023 wurden mehrere dieser Projekte verschoben oder gänzlich eingestellt, darunter das Multiplayer-Spiel zu „The Last of Us“.

Auch der Shooter „Concord“ konnte sich nicht am Markt behaupten und wurde nach kurzer Zeit aus den digitalen Verkaufsregalen genommen. Der Shooter ging vom Netz und das zuständige Entwicklerstudio Firewalk existiert nicht mehr.

Widersprüchliche Berichte über interne Kommunikation

Vergangene Woche folgte die nächste Hiobsbotschaft: Sony bestätigte die Einstellung zweier weiterer Live-Service-Projekte – eines von Sony Bend, bekannt für „Days Gone“, und eines von Bluepoint Games, den Entwicklern des „Demon’s Souls“-Remakes. Während keine Details zu Bends Projekt bekannt wurden, soll Bluepoint an einem Live-Service-Titel im „God of War“-Universum gearbeitet haben.

Zunächst berichtete der gut vernetzte Videospiel-Journalist Jeff Grubb in seiner Sendung „Game Mess Mornings“, dass die Entwickler von Bend Studio und Bluepoint Games von der Einstellung ihrer Projekte erst aus den Medien erfahren hätten.

„Die beiden Studios haben es zur gleichen Zeit wie alle anderen herausgefunden“, erklärte er und ergänzte: „Die Leute werden heute zur Arbeit gehen und sich fragen: Hey, okay, was machen wir als Nächstes?‘“

Grubb zufolge erschwert diese Situation auch die Zukunftsplanung der betroffenen Studios: „Als Nächstes müssen sie höchstwahrscheinlich Sony etwas vorschlagen, und die Rahmenbedingungen dafür haben sich ziemlich drastisch verändert.“

In der Vergangenheit sei es einfacher gewesen, Live-Service-Spiele bei Sony zu platzieren, insbesondere mit bekannten Marken wie „God of War“. Doch nun scheint sich die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu verändern.

Jason Schreier widerspricht Gerüchten

Grubbs Behauptung wurde von Bloomberg-Journalist Jason Schreier, der als eine der zuverlässigsten Quellen der Branche gilt, zurückgewiesen. Er schrieb auf Bluesky: „Ich habe gesehen, dass diese Geschichte heute auf Reddit viel Aufmerksamkeit erregt hat, aber sie ist nicht wahr.“

Laut Schreier wurden die betroffenen Mitarbeiter informiert, bevor die Öffentlichkeit von der Einstellung erfuhr: „Die Leute in der gesamten Organisation wurden informiert, bevor mein Artikel letzte Woche veröffentlicht wurde.“

Laut Jason Schreier wurden die Mitarbeiter vor der Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt.

Während Schreiers Aussagen nahelegen, dass Sony Bend und Bluepoint bereits im Vorfeld Bescheid wussten, bleibt unklar, in welchem Umfang die Teams über die Hintergründe und den genauen Zeitpunkt der Einstellung informiert wurden.

Wie geht es mit den Studios weiter?

Nach der Absage ihrer Projekte sollen sich Sony Bend und Bluepoint neuen Aufgaben widmen, wie ein Sprecher von Sony Interactive Entertainment erklärte. Auch bestimmte Produktionen ging er nicht ein.

Bend Studio ließ jedoch durchblicken, dass die Entwickler der Zukunft optimistisch gegenüberstehen. Community-Manager Kevin McAllister richtete sich auf X (ehemals Twitter) an die Fans: „Ich mache es kurz. Vielen Dank an alle für die Liebe und Unterstützung, insbesondere an diejenigen, die sich gemeldet haben.“ Er fügte hinzu: „PS: Wir haben immer noch vor, coolen Sh** zu machen.“

Zumindest eine Schließung der beiden Studios scheint vom Tisch zu sein:

Die nächsten Schritte von Bluepoint Games bleiben hingegen ungewiss. Das Studio, das sich bisher vor allem durch hochwertige Remakes einen Namen machen konnte, hatte in der Vergangenheit betont, an einem neuen Originalprojekt zu arbeiten.

