Bluepoint Games: „Alles braucht seine Zeit“ – kleines Update zum nächsten Spiel

Wie läuft es eigentlich bei Bluepoint Games? Das letzte Lebenszeichen zum aktuellen Projekt gab es im Januar 2023. Seitdem sind fast einundeinhalb Jahre vergangen, und noch immer wissen wir nicht, woran das Studio eigentlich arbeitet.

Ein kleines Update lieferte jetzt Peter Dalton. Der Technik-Chef von Bluepoint kommentierte Myazakis Aussage bezüglich Entlassungen und bezeichnete dies als „sehr beachtlich“. Er gab sich zudem als „Fanboy von From Software“ zu erkennen.

Des Weiteren kritisierte er die kostspieligen Entwicklungen der heutigen Zeit: „Die AAA-Entwicklung bringt sich selbst um durch das Ausmaß und den Umfang, mit dem wir versuchen, Spiele zu entwickeln.“

Es hat sich nichts geändert

Ein Fan reagierte auf seinen Tweet mit einer Frage. Er wollte von Dalton wissen, ob Bluepoint Games weiterhin an der neuen Marke arbeitet.

Darauf antwortete der Entwickler: „Seit unserer Aussage, dass wir an einem Originaltitel arbeiten, hat sich nichts geändert. Alles braucht seine Zeit. Wir sind fest entschlossen, unsere Fähigkeiten zu verbessern!“

Das letzte Spiel von Bluepoint erschien im November 2020 zur Markteinführung der PS5. Gemeint ist das „Demon’s Souls“-Remake, womit das Sony-Studio voll überzeugen konnte. Basierend auf 106 eingereichten Wertungen erreichte die Neuauflage einen Metascore von 92 Punkten.

Ob das noch junge Mitglied der PlayStation-Familie auch mit dem kommenden Original-Spiel derart begeistern kann, bleibt abzuwarten. Sicherlich wird das Game auf dem nächsten PlayStation Showcase enthüllt, zu dem weiterhin nichts bekannt ist. Das letzte Event dieser Art fand im Mai 2023 statt, hatte aber nur wenig First-Party-Enthüllungen zu bieten, weshalb die Fans allmählich ungeduldig werden.

Bluepoint Games gehört seit September 2021 zu den PlayStation Studios. Laut Hermen Hulsts damaliger Begründung kann sich das Team dank der Übernahme voll und ganz auf die Entwicklung konzentrieren. Alle notwendigen Ressourcen stellt Sony Interactive Entertainment bereit.

Auch andere PlayStation-Teams arbeiten momentan an neuen IPs. Zum Beispiel das Bend Studio, das wohl ein Live-Service-Projekt entwickelt. Sony Santa Monica scheint ebenfalls an einer neuen Marke werkeln, für die Cory Barlog zuständig ist. Ähnlich sieht es bei Naughty Dog aus, die nicht für immer das „The Last of Us“-Studio sein wollen.

