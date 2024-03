Bend Studio: Ein Live-Service-Spiel auf AAA-Niveau als Nächstes

Sony Bend sucht momentan nach einem Lead Project Manager. Eine der Voraussetzungen für diese Position lautet: „Praktische Erfahrung in der Spieleentwicklung in leitender Funktion bei der Lieferung von AAA-Live-Service-Spielen.“

Nicht zwingend notwendig, aber ein Pluspunkt wäre zudem folgende Qualifikation: „Erfahrung in der Neudefinition von Studios, die sich von der traditionellen, auf Schachtelprodukte fokussierten Spieleentwicklung zu Entwicklungsstudios für Live-Services entwickelt haben, in einer wichtigen Führungsrolle.“

Das Bend Studio richtet sich neu aus

Das sind zwei klare Hinweis auf die Ausrichtung des nächsten Projekts. Demnach definiert sich das Bend Studio neu und arbeitet erstmals an einem GaaS-Titel. Es ist die Art von Spiel, wovon bei Sony in den letzten Monaten mehrere eingestellt wurden. Darunter befindet sich der „The Last of Us“-Multiplayer, das Koop-Fantasy-Spiel des geschlossenen London Studios und vermutlich „Twisted Metal„.

Schon länger ist bekannt: Sony Bend arbeitet an einer neuen IP, die einen Multiplayer beinhaltet. Daher ist ein Live-Service-Titel nicht allzu überraschend. Erfahrung hat das Studio auf diesem Gebiet allerdings keine.

Außerdem kommen hierbei Open-World-Mechaniken aus „Days Gone“ zum Einsatz. Ursprünglich war ein Nachfolger zu dem 2019 veröffentlichten Action-Adventure geplant, doch Sony grätschte dazwischen. Zumindest befindet sich ein Film zum Spiel in Arbeit.

PlayStation-Führungskraft Hermen Hulst sprach jedenfalls von einem „großartigen neuen Konzept.“ Ihr dürft gespannt sein, was genau damit auf euch zukommt. Die Enthüllung steht weiterhin aus. Möglicherweise seht ihr den Ankündigungstrailer auf dem nächsten PlayStation Showcase, der irgendwann in diesem Jahr stattfinden dürfte.

Das letzte Lebenszeichen vom Bend Studio gab es kurz nach Neujahr:

Mit „Helldivers 2“ hat Sony bereits ein erfolgreiches Live-Service-Game herausgebracht. Der zuständige Entwickler ist jedoch kein First-Party-Studio, sondern die unabhängigen Arrowhead Game Studios. Darüber hinaus soll Guerrilla Games an einem „Horizon“-MMO arbeiten.

