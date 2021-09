Sony Bend: Nächstes Projekt der Days Gone-Macher mit einem „großartigen neuen Konzept“

Sony Bend: Die "Days Gone"-Macher arbeiten an einem neuen Projekt.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler der Sony Bend Studios, die zuletzt für das Open-World-Abenteuer „Days Gone“ verantwortlich waren, aktuell an einem neuen Projekt.

Dass wir es hier nicht mit einem Nachfolger zu „Days Gone“ zu tun haben, wurde bereits vor ein paar Monaten bestätigt. Stattdessen entsteht bei Sony Bend eine komplett neue Marke, zu der bisher jedoch keine weiteren Details genannt wurden. Auch ist unklar, wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist. Geht es nach Hermen Hulst, dem Leiter der PlayStation Studios, dann dürfen wir uns aber schon jetzt auf etwas Großes freuen.

Wie dieser kurz und knapp versprach, haben wir es hier mit einem Projekt zu tun, das mit „einem großartigen neuen Konzept“ aufwarten wird. Näher ins Detail ging Hulst hier allerdings nicht. Derzeit suchen die Verantwortlichen von Sony Bend nach neuem Personal, mit dem verschiedene Posten wie der eines Produzenten oder der eines Designers besetzt werden sollen.

Zum Thema: Sony Bend: Neues Spiel wohl mit Multiplayer-Komponente

Unbestätigten Berichten zufolge soll sich der neue Titel der Sony Bend Studios bereits seit September 2019 in der Produktion befinden. Bei den Arbeiten an den nächsten Projekten wird das Studio auf verschiedene führende Köpfe wie John Garvin oder Jeff Ross verzichten müssen, da sich diese aufgrund kreativer Differenzen mit Sony Interactive Entertainment dazu entschlossen, Sony Bend zu verlassen.

Want to be a part of the exciting future of PlayStation Studios with a new IP at Bend Studio? Check out our open positions for September! Learn more at https://t.co/mUwy2Vy1wp. pic.twitter.com/2J5IqSqUe4

— Bend Studio (@BendStudio) September 13, 2021