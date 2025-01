Trump-Zölle: Analyst befürchtet weniger Spiele auf Disk und höhere Preise

Die von US-Präsident Donald Trump geplanten Zölle auf Importe aus Mexiko haben womöglich einen Einfluss auf den US-Videospielemarkt. Dem Analysten Mat Piscatella von Circana zufolge könnte eine Importsteuer von 25 Prozent dazu führen, dass weniger Spiele auf Disk erscheinen und sowohl physische als auch digitale Versionen teurer werden.

Auswirkungen auf den Markt physischer Spiele

Mat Piscatella äußerte sich auf Bluesky zu den möglichen Folgen der Zölle. Er erwartet einen deutlichen Rückgang bei der Anzahl der in den USA physisch veröffentlichten Games. Falls weiterhin physische Versionen produziert werden, könnten die Verkaufspreise steigen – nicht nur für Disk-basierte Spiele.

Piscatella in einem seiner Posts im Wortlaut: „Sollte dies passieren, würde ich davon ausgehen, dass die UVPs für digitale Ausgaben steigen, um Preisparität mit physischen Ausgaben zu wahren. Aber wer weiß. Für den physischen Videospielmarkt ist das alles jedenfalls nicht gut.“

Wäre eine Verlagerung der Produktion die Lösung? Theoretisch wäre es möglich, die Herstellung physischer Spiele in die USA zu bringen, um die Zölle zu umgehen. Dies würde jedoch erhebliche Investitionen erfordern, die für viele Unternehmen nicht wirtschaftlich sinnvoll erscheinen.

Laut Piscatella sind die jährlichen Ausgaben für physische Videospiele in den USA seit 2021 um die Hälfte gesunken und fallen weiter. Dadurch fehlt es an finanziellen Anreizen, die Produktion ins Inland zu verlagern.

“Auch hinsichtlich der Kosten würde dies nichts nützen. Meiner Meinung nach keine gute Kombination, um diese Investition zu fördern”, so der Analyst weiter.

Der US-Analyst Mat Piscatella hat sich zu möglichen Auswirkungen von Zöllen auf die Verfügbarkeit und Preise geäußert.

Inwieweit sich die Befürchtungen bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Doch auch in der ersten Amtszeit von Donald Trump waren Videospiele ein politisches Thema. Nach einem Amoklauf an einer Schule in Florida äußerte er sich zu Gewalt in Videospielen.

„Wir müssen vielleicht etwas dagegen tun, was sie sehen und wie sie es sehen. Ich höre immer mehr Leute sagen, dass das Ausmaß der Gewalt in Videospielen das Denken junger Menschen wirklich prägt“, so Trump im Jahr 2018.

Steigende Preise in der gesamten Branche

Nicht nur die Zölle, sondern auch die allgemeine Marktentwicklung deuten auf steigende Preise für Videospiele hin. Wie Epyllion-CEO Matthew Ball in einer aktuellen Präsentation zum Stand der Videospielbranche 2025 hervorhob, arbeiten viele Publisher darauf hin, die Preise für neue Titel weiter zu erhöhen.

Ein Beispiel ist “Grand Theft Auto 6”, das möglicherweise teurer als die bisherige 70-Dollar-Marke sein könnte. Allerdings gab es auch Gegenstimmen, die vor allem im Fall des kommenden Rockstar-Blockbusters sogar reduzierte Preise für denkbar halten. Immerhin spielen die Live-Service-Einnahmen eine zentrale Rolle.

Auch Hardware wird zunehmend teurer, wie die PS5 Pro und die im vergangenen Jahr von Microsoft veröffentlichten Konsolenmodelle verdeutlichen. Wie tief die Käufer der Switch 2 in die Tasche greifen müssen, ist offen. Allerdings gibt es erste Prognosen. Ein Analyst glaubt wiederum, dass der Preis weniger relevant als vermutet ist.

