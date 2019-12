Xbox Series X: Abwärtskompatibilität ab dem ersten Tag und Größenvergleich im Video

Die Xbox Series X wird bereits am Tag der Veröffentlichung eine Abwärtskompatibilität bieten. Darauf verwies Microsofts Phil Spencer in einem einem aktuellen Interview und nannte weitere Details.

Update: Wir haben diese Meldung um ein weiteres Video erweitert, das einen Größenvergleich zeigt. Zu sehen ist im Clip nicht die tatsächliche Xbox. Tatsächlich machten es sich die Redakteure von IGN zur Aufgabe, einen Dummy zu erschaffen. Den vorangegangenen Größenvergleich seht ihr weiter unten.

Meldung vom 17. Dezember 2019: Die Abwärtskompatibilität zählt zu den großen Features der Xbox One. Allerdings stand diese Funktion nicht zum Launch des Current-Gen-Systems zur Verfügung. Während die Konsole 2013 auf den Markt kam, ließ die Möglichkeit, Spiele der Vorgängergeneration auf der neuen Hardware zu spielen, bis Herbst 2015 auf sich warten.

Mit der Xbox Series X, die eigentlich nur Xbox heißt, möchte Microsoft die Dinge beschleunigen. Wie das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer in einem aktuellen Interview bestätigte, wird die Xbox Series X schon am ersten Tag über die versprochene Abwärtskompatibilität verfügen.

Microsoft möchte das Kompatibilitätsversprechen einhalten

„Wir wollten sicherstellen, dass wir am ersten Tag das Kompatibilitätsversprechen einhalten können. Und aus diesem Grund habe ich auf meiner [Xbox Series X] einige Xbox One- und Xbox 360-Spiele gespielt, nur um sicherzustellen, dass wir am ersten Tag dabei sind“, so Spencer in einem Gespräch mit den Redakteuren von Gamespot.

Auch Jason Ronald, der Xbox Partner Director of Program Management, meldete sich zu diesem Thema zu Wort. Er verwies darauf, dass die Käufer der Xbox Series X bereits am ersten Tag auf zahlreiche Spiele zugreifen können.

„Wir haben heute Tausende von Spielen, die auf der Xbox One laufen“, so seine Worte. „Wir möchten, dass euch diese Spiele [in die neue Generation] begleiten. Aber wir wollen auch, dass die Dienste mit euch kommen. Wir möchten, dass ihr euer Gaming-Erbe mitnehmen könnt – ob dies nun euer Gamerscore ist, eure Freundesliste, alle eure Erfolge oder euer Spielstand. All das sollte mitgebracht werden, damit es keine Barrieren gibt, wenn ihr darüber nachdenkt, zu wechseln.“

Laut Microsoft war eine Menge Arbeit erforderlich, um die Abwärtskompatibilität der Xbox Series X über mehrere Generationen hinweg zu gewährleisten. Und das hatte Auswirkungen auf den Support der Xbox One: „Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir unser Abwärtskompatibilitätsprogramm für [Xbox 360] auf Xbox One verlangsamt und angehalten.“ Und daran möchte das Unternehmen offenbar festhalten.

+++ Xbox Series X: Microsoft erklärt die Namenswahl – Die Konsole heißt eigentlich nur Xbox +++

Auch die PS5 wird eine Abwärtskompatibilität bieten. Allerdings ging Sony bislang nicht allzu umfangreich auf dieses Thema ein. Fest steht nur, dass die beiden neuen Konsolen im Herbst 2020 auf den Markt kommen werden. Präzise Veröffentlichungstermine gibt es bislang nicht.

Größenvergleich mit anderen Systemen

Außerdem wurde auf Youtube ein Video veröffentlicht, in dem die Größe der Xbox Series X mit zahlreichen anderen Systemen und Geräten verglichen wird. Dazu zählen die PS4 Pro, ein Receiver, eine Xbox One, ein PC und weitere Hardware. Den Clip könnt ihr euch nachfolgend anschauen.

Mehr zur Xbox Series X

Hinweis in eigener Sache: Auch wenn es sich bei play3.de und eine Webseite handelt, die vorrangig über PlayStation-Themen berichtet, haben wir uns dazu entschlossen, bis zum Release der beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X zugunsten einer besseren Vergleichbarkeit die wichtigsten Details zu beiden Konsolen aufzugreifen.

