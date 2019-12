Resident Evil 8: Capcom hat ein unangekündigtes RE-Spiel in Arbeit

Das "Resident Evil 3 Remake" ist offenbar nicht das einzige Spiel der Reihe, das in absehbarer Zeit veröffentlicht wird. In einer Mail an RE-Botschafter spricht Capcom von einem noch unangekündigten Projekt, das bald getestet werden kann. Viele Spieler hoffen auf "Resident Evil 8".

Capcom sorgte kürzlich für die Ankündigung eines Remakes von „Resident Evil 3“, das im nächsten Jahr für Konsolen und PC auf den Markt kommen wird. Es scheint aber nicht das einzige „Resident Evil“-Projekt zu sein, das sich in der Pipeline befindet. In einer aktuellen Mail an die „Resident Evil“-Botschafter spricht das Unternehmen von einem noch unangekündigten Projekt.

„Als limitierte Angebote für Botschafter haben wir außerdem Einladungen zu einer Testrunde für unseren unangekündigten Titel und zu Priority-Plätzen an unserem Game-Show-Stand“, so der Wortlaut der Mail. Im Kleingedruckten heißt es, dass sich die Interessenten für den Spieltest bewerben müssen, um zugelassen werden zu können. Einzelheiten zur genannten Game-Show wurden nicht genannt.

Botschafter erhalten Infos aus erster Hand

Auf der offiziellen Seite von Capcom könnt ihr euch für das Botschafterprogramm registrieren. „Registrierte Spieler können sich auf spezielle Informationen zu den Serien, Veranstaltungen und Kampagnen freuen“, sagt Capcom. Zuvor konnten ausgesuchte Botschafter vor der mittlerweile erfolgten Ankündigung von „Resident Evil Resistance“ einen Blick auf die Multiplayer-Herausforderungen werfen.

Ist „Resident Evil 8“ gemeint? Welches unangekündigte Spiel Capcom in Arbeit hat, ist nicht bekannt. Nach den Remakes von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“ dürfte es den einen oder anderen Fan nach einer neuen Erfahrung dürsten, zumal „Resident Evil 7“ wieder den Wurzeln der Serie näher kam und mit einem beeindruckenden VR-Modus überzeugen konnte.

+++ Resident Evil 3: Arbeiten am Remake so gut wie abgeschlossen – Capcom über den neuen Look von Jill +++

Zunächst steht der Launch des Remakes von „Resident Evil 3“ an. Der Launch erfolgt in Deutschland am 3. April 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Bestätigt wurde bereits, dass ihr hierzulande keine geschnittene Fassung befürchten müsst.

