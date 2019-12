Kojima Productions: Hideo Kojima zeigt Bild vom Arbeitsplatz – Hinweise auf das nächste Projekt?

Was ist das nächste Projekt des Game Designers Hideo Kojima? Entsprechende Spekulationen zu dieser Frage heizt der Entwickler immer wieder mit Bildern und kurzen Kommentaren an. Dies ist auch mit einem neuen Bild von seinem Arbeitsplatz geschehen.

Im vergangenen Monat erschien mit „Death Stranding“ das neueste Action-Adventure aus dem Hause Kojima Productions für die PlayStation 4. Auch wenn das Entwicklerstudio an einer PC-Version arbeitet, die im Sommer 2020 in Kooperation mit dem Publisher 505 Games veröffentlicht werden soll, hat sich der Game Designer Hideo Kojima bereits an die Arbeit für sein nächstes Projekt begeben.

Steckt etwas hinter dem Bild?

Nun hat Hideo Kojima via Twitter ein Bild von seinem Arbeitsplatz veröffentlicht, das möglicherweise Rückschlüsse auf das nächste Abenteuer geben könnte. Unter anderem kann man auf dem Bildschirm eine Sanddüne erkennen, die als Inspiration für das Setting dienen könnte. Allerdings kann man auch einen Schädel eines Affen, das Gesicht von Norman Reedus, eine Gummiente, einen Walkman und einige weitere Gegenstände entdecken, die zu einem ziemlich überfüllten Schreibtisch führen.

Bereits in den letzten Wochen hatte Hideo Kojima angedeutet, dass er Interesse an einem Horrorspiel hat. Dafür müsste er noch einmal entsprechende Recherchen vollziehen, um die Spieler tatsächlich in Angst und Schrecken zu versetzen.

Mehr: Hideo Kojima – Nach Death Stranding etwas ganz anderes – Mischung aus Film und Spiel für Streamingplattformen angedeutet

Da Kojima in der Vergangenheit, als er noch bei dem japanischen Publisher Konami angestellt war, bereits an „Silent Hills“ arbeitete, um dem Genre und der Marke einen neuen Anstrich zu verleihen, machten zuletzt auch Gerüchte die Runde, laut denen eine Zusammenarbeit des mittlerweile unabhängigen Entwicklers und seines früheren Arbeitgebers möglich sei. Vielleicht planen beide Parteien die Differenzen beizulegen und „Silent Hills“ noch einmal eine Chance zu geben.

Sobald entsprechende Details zum nächsten Projekt von Kojima Productions enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man munter spekulieren, wann immer Hideo Kojima ein viel- oder auch nichtssagendes Bild seines Arbeitsplatzes veröffentlicht.

Working on the next concept while no one is in the office. pic.twitter.com/1zIeo5nnBo — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 23, 2019

