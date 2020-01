Call of Duty Modern Warfare: Neues Update veröffentlicht – Changelog nennt Details

Infinity Ward hat für „Call of Duty: Modern Warfare“ am Wochenende ein neues Update veröffentlicht, das sich einigen Fehlern annimmt. Einzelheiten verraten die Patchnotes, die vom Entwickler Infinity Ward kommuniziert wurden.

Das Update kümmert sich unter anderem um mehrere Glitch-Bereiche bei Karst River Quarry, die bislang mit Fahrzeugen erreicht werden konnten. Auch wird ein Fehler in der Herausforderung „Markiere 25 Gegner mit der Drohne“ entfernt. Hier erfolgte bislang kein ordnungsgemäßes Tracking.

Mit dem neuen Update für „Call of Duty: Modern Warfare“ wird außerdem ein Fehler bei den Trial Tickets angegangen. Zuvor konnten bei einem Trial-Match mehrere Tickets ausgegeben werden, wodurch sie unnötig verloren gingen. Im Infected-Modus sorgt der Patch wiederum dafür, dass nach der Infizierung von neun Spielern nach einem Tac-Insert kein Wurfmesser mehr zur Verfügung steht.

Der Changelog in der Übersicht:

Behebt ein paar Glitch-Bereiche im Karst River-Steinbruch, für die ein Fahrzeug nötig war.

Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass die Herausforderung „25 Gegner mit der Aufklärungsdrohne markieren“ richtig gezählt wurde.

Wenn ihr ein Trial-Ticket zum Aktivieren eines Probespiels nutzt, können keine weiteren Tickets mehr verbraucht werden.

Wenn mehr als 9 Spieler infiziert sind, steht dem Spieler nach Verwendung eines Tac-Insets kein Wurfmesser zur Verfügung.

„Call of Duty: Modern Warfare“ verweilt seit Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC im Handel. Wie sich der Titel in den Tests schlagen konnte, erfahrt ihr in der Übersicht.

