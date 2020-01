Final Fantasy VII Remake: Dataminer stoßen auf einen möglichen VR-Modus

Auch wenn eine offizielle Ankündigung durch den verantwortlichen Publisher Square Enix noch aussteht, gilt aufgrund eines Leaks mittlerweile als sicher, dass sich interessierte Spieler auf eine Demo zum „Final Fantasy VII Remake“ freuen dürfen.

Während sich Square Enix hinsichtlich der Probefassung noch in Schweigen hüllt, nahmen sich Dataminer der geleakten Demo an und stießen in ihrem Quellcode auf einen durchaus interessanten Hinweis. Offenbar wird das Remake zu „Final Fantasy VII“ nämlich mit einem nicht näher konkretisierten VR-Modus aufwarten. Dies lässt zumindest ein entsprechender Eintrag im Quellcode vermuten.

Möglicherweise eine interaktive VR-Erfahrung geplant

Der besagte Eintrag trägt den Namen „VR Menu“ und wurde in den Dateien des Soundtracks gefunden. Nun kann natürlich spekuliert werden, was es mit dem „VR Menu“-Eintrag im Detail auf sich hat. Als unwahrscheinlich gilt, dass das komplette „Final Fantasy VII“-Remake in VR gespielt werden kann. Möglicherweise setzt Square Enix auf ein ähnliches Extra wie in „Kingdom Hearts 3“.

Zu „Kingdom Hearts 3“ wurde eine App veröffentlicht, die ausgewählte Ausschnitte aus der Vergangenheit der „Kingdom Hearts“-Geschichte aufgriff und diese den Spielern in einer interaktiven VR-Erfahrung präsentierte. Möglicherweise dürfen sich Spieler des „Final Fantasy VII Remakes“ auf eine ähnliche Erfahrung freuen.

Nach einer kurzfristigen Verschiebung wird die erste Episode der Neuauflage ab dem 10. April 2020 für die PlayStation 4 erhältlich sein. Aufgrund eines Exklusiv-Deals zwischen Sony Interactive Entertainment und Square Enix wird das „Final Fantasy VII Remake“ über einen Zeitraum von einem Jahr zeitexklusiv für die PS4 veröffentlicht.

