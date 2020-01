PSN Store: Neue PS4-Deals und Angebot der Woche freigeschaltet

Sony hat im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, der euch beim Kauf ausgesuchter Spiele den einen oder Euro sparen lässt. Die Auswahl ist diesmal beachtlich. Günstiger verkauft werden rund 300 PS4-Spiele.

Um ein paar Beispiele zu nennen: „Madden NFL 20“ wechselt bis zum 6. Februar 2020 zum Preis von 34,99 Euro den Besitzer. Im PlayStation Store entspricht das einem Rabatt von 50 Prozent. Bei Amazon zahlt ihr fünf Euro mehr. „Agony“ kostet im Aktionszeitraum 9,99 Euro. Der Rabatt beträgt im PSN-Store 75 Prozent.

Hellblade, Observer und mehr

„Extinction“ erhaltet ihr einige Tage lang zum Preis von 19,99 statt 29,99 Euro. Und falls ihr in den Besitz von „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ kommen möchtet, spart ihr 50 Prozent, was den Preis auf 14,99 Euro sinken lässt. Für „Observer“ müssen im Aktionszeitraum 9,99 statt 29,99 Euro ausgegeben werden. „The Inner World“ ist 70 Prozent günstiger für 4,49 Euro zu haben. Und „Arizona Sunshine“ wandert für 13,59 Euro in euren Besitz, was einem Rabatt von 66 Prozent entspricht.

Außerdem im Angebot: „Deponia“ (4,99 Euro, 61 Prozent Rabatt), „Overcooked“ (6,99 Euro, 56 Prozent Rabatt), das „Overcooked Holiday Bundle“ (7,99 Euro, 60 Prozent Rabatt), „Firewatch“ (3,99 Euro, 80 Prozent Rabatt), „Slender: The Arrival“ (4,99 Euro, 50 Prozent Rabatt), „Thomas Was Alone“ (3,99 Euro, 50 Prozent Rabatt), „Flower“ (2,99 Euro, 62 Prozent Rabatt), „Call of Cthulhu“ (12,99 Euro, 67 Prozent Rabatt) und „Déraciné“ (66 Prozent Rabatt).

Eine vorläufige Übersicht über die neusten Deals findet ihr bei psprices.com. Zudem werden die Angebote regelmäßig im PlayStation Store aufgelistet.

Deal der Woche

Auch einen neuen Deal der Woche gibt es. Bis zum 30. Januar 2020 könnt ihr den Racer „Need for Speed Heat“ günstiger in euren Besitz bringen. Jenseits der Aktion werden im PlayStation Store 69,99 Euro fällig. Dank des neuen Angebotes der Woche bezahlt ihr nur 39,89 Euro, was euch einen Rabatt in Höhe von 43 Prozent beschert. Bei Händlern wie Amazon schlägt der Titel momentan mit rund 45 Euro zu Buche.

