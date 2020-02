System Shock 3: Hinweise auf das Aus des Projekts scheinen sich zu verdichten

Vor wenigen Tagen erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon war, dass die Entwicklung von "System Shock 3" auf Eis gelegt wurde. Aktuell scheinen sich die Hinweise auf das Aus des Projekts zu verdichten.

Nachdem es um den Shooter „System Shock 3“ in den vergangenen Monaten recht still wurde, erreichten uns vor zwei Wochen Berichte, die nichts Gutes verhießen.

So wies ein ehemaliger Entwickler von OtherSide Entertainment darauf hin, dass die Arbeiten an „System Shock 3“ offenbar auf Eis liegen, da der Großteil des verantwortlichen Entwicklerteams OtherSide Entertainment verlassen haben soll. Während sich das Studio selbst bisher nicht zu den Gerüchten äußern wollte, scheinen sich die Hinweise auf das Aus von „System Shock 3“ in diesen Tagen zu verdichten.

OtherSide Entertainment steht offenbar kurz vor der Schließung

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte das berufliche Netzwerk LinkedIn. Wie sich diesem entnehmen lässt, scheinen bei OtherSide Entertainment nur noch vier Angestellte beschäftigt zu sein. Der Director, der Autor, der Lead Programmer, der Design Director und weitere führende Köpfe hinter „System Shock 3“ hingegen sollen OtherSide Entertainment bereits verlassen haben. Hinzukommt, dass die Social-Media-Kanäle des Studios seit Anfang des Jahres kein Lebenszeichen von sich gaben.

Selbiges gilt für den Twitter-Kanal des Projektleiters Warren Spector, auf dem seit sieben Wochen Funkstille herrscht. Ein weiterer Hinweis auf die möglicherweise bevorstehende Schließung von OtherSide Entertainment: Laut einem Twitter-Nutzer, der eigenen Angaben zufolge im gleichen Gebäude wie das Studio arbeitet, stehen die Büros von OtherSide Entertainment seit geraumer Zeit leer. Die Echtheit des Bildes konnte bisher allerdings nicht geprüft werden.

Auch wenn mittlerweile vieles für das Aus von „System Shock 3“ spricht, lässt eine offizielle Stellungnahme seitens OtherSide Entertainment weiter auf sich warten.

