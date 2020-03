PlayStation Now: Im März 2020 mit Shadow of the Tomb Raider , Control und mehr

Auch im März 2020 wird der Streaming-Service PlayStation Now mit neuen Titeln bedacht. Zu den Highlights dieses Monats gehören "Control" und "Shadow of the Tomb Raider".

Um den hauseigenen Streaming-Service PlayStation Now auch auf lange Sicht interessant zu gestalten, sind die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment darum bemüht, die Abonnenten regelmäßig mit neuen Titeln zu versorgen.

Im laufenden Monat März 2020 dürfen sich Nutzer von PlayStation Now gleich auf mehrere Highlights freuen. An der Spitze dieses Monats steht der im vergangenen Jahr veröffentlichte Action-Titel „Control“, der zu den bisher besten Titeln aus dem Hause Remedy Entertainment gehört.

Ebenfalls mit von der Partie ist im Monat März 2020 das Action-Adventure „Shadow of the Tomb Raider“, das die Reboot-Trilogie und die Geschichte rund um Trinity abschließt. Wer hingegen auf der Suche nach handfester Shooter-Kost sein sollte, kommt bei MachineGames‘ „Wolfenstein 2: The New Colossus“ auf seine Kosten.

In „Wolfenstein 2: The New Colossus“ schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle des Protagonisten und Einzelkämpfers B.J. Blazkowicz, der den Kampf gegen das Regime fortsetzt und sich mit einer Vielzahl an Waffen zur Wehr setzt.

Mit welchen Titeln PlayStation Now in diesem Monat sonst noch bestückt wird, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

PlayStation Now: Die Neuzugänge im März 2020 in der Übersicht

Shadow of the Tomb Raider

Control

Wolfenstein 2: The New Colossus

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Warriors All-Stars

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Romance of the Three Kingdoms 13

Dead or Alive 5 Last Round

