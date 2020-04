Call of Duty Warzone: Duos in Kürze? Hinweis auf offizieller Seite

Es scheint, dass "Call of Duty Warzone" um Duos ergänzt wird.

Zum Start der neuen Season wurde „Call of Duty Warzone“ um einen neuen Team-Modus erweitert, der die Spieler in Vierer-Teams auf das Schlachtfeld schickt. Doch wie steht es um die Duos, über die seit längerer Zeit spekuliert wird? Es scheint, dass sie bald ein Teil des Battle-Royale-Shooters werden.

Aktuellen Berichten zufolge wurde die Duos-Variante von „Call of Duty Warzone“ kurzzeitig auf der offiziellen Seite beworben, bevor der Hinweis wieder verschwand. Zunächst konnten allerdings die obligatorischen Beweis-Screenshots gesichert werden, wie „Call of Duty Warzone News“ auf Twitter betont. Den entsprechenden Tweet seht ihr weiter unten.

Es scheint, dass die Duos-Variante fest für eine Veröffentlichung während der Season 3 eingeplant ist. Dass Infinity Ward Zweier-Teams in den Battle-Royale-Shooter bringen möchte, wurde schon in den vergangenen Wochen gemunkelt.

Die dritte Season von „Call of Duty Warzone“ und „Modern Warfare“ wurde erst gestern gestartet. Zu den Bestandteilen zählen neue Maps, Modi, Waffen, Operator, Fahrzeug-Skins, kosmetische Anpassungen und weitere Inhalte.

Mit der neuen Season kamen auch die Quads ins Spiel. In diesem Modus stürzen sich die Spieler in Vierer-Gruppen in die Gefechte. Der ursprüngliche Launch von „Call of Duty: Warzone“ erfolgte mit Trios, aber auch ein Solo-Modus inzwischen steht zur Verfügung.

Sollte sich das Duos-Gerücht tatsächlich bewahrheiten, könnten demnächst explizit Zweier-Teams an den Start gehen. Weitere Details liegen noch nicht vor, sodass unklar ist, wann der Modus veröffentlicht werden soll. In der Regel werden die Leaks zu „Call of Duty“-Spielen aber nicht zufällig in den Umlauf gebracht. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Tweet:

BREAKING: Duos is coming to Call of Duty Warzone in Modern Warfare Season 3, according to the official website.

This has since been removed from the website. #Warzone pic.twitter.com/rTBSAuzD4Q

— Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) April 8, 2020