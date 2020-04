Fallout 76 Wastelanders: Camps der Spieler müssen unter Umständen umziehen

"Fallout 76" bekommt in Kürze NPCs spendiert.

Zu den größten Kritikpunkten des Online-Action-Rollenspiels „Fallout 76“ gehörte die Tatsache, dass komplett auf nicht spielbare Charaktere (kurz: NPCs) verzichtet wurde.

Nachdem dieser Kritikpunkt von den Spielern immer wieder angesprochen wurde, wird in Kürze endlich Abhilfe geschaffen. So erscheint am morgigen Dienstag, den 14. April 2020 das „Wastelanders“-Update zu „Fallout 76“, mit dem NPCs der Weg in die Welt des Rollenspiels geebnet wird. Wie Bethesda Softworks einräumte, könnte diese Neuerung jedoch dazu führen, dass vereinzelte Spieler mit ihrem Camp umziehen müssen.

Karte zeigt die betroffenen Gebiete

Sollte sich euer Zuhause an einem dieser Orte befinden, wenn ihr euch bei „Wastelanders“ anmeldet, dann wird euch mitgeteilt, dass ihr euer Camp an diesem Ort nicht mehr platzieren könnt. Stattdessen erhaltet ihr die Möglichkeit, mit eurem Camp kostenlos umzuziehen. Auf der offiziellen Website von „Fallout 76“ findet ihr eine entsprechende Karte, die die betroffenen Gebiete zeigt.

„Auf der Karte hier haben wir die neuen Camp-freien Zonen markiert. Einige davon könnten ein bisschen kleiner oder grösser als auf der Map dargestellt sein, liegt also euer Camp aktuell nahe einer dieser Zonen, dann solltet ihr vielleicht in Betracht ziehen, vor dem Patchtag umzuziehen“, so die Entwickler weiter.

Abgerundet wird die heutige Ankündigung von neuen Gameplay-Videos, die euch noch einmal auf den morgigen Release von „Fallout 76: Wastelanders“ einstimmen sollen.

