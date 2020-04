Final Fantasy VII Remake: Darum ist Sephiroth präsenter als im Original

Sephiroth: Der Bösewicht von "Final Fantasy VII".

In der vergangenen Woche wurde die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Relativ schnell stellten die Spieler fest, dass die Entwickler von Square Enix mit dem Bösewicht Sephiroth dieses Mal deutlich offener umgehen, als es noch im ursprünglichen „Final Fantasy VII“ aus dem Jahr 1997 der Fall war. Eine Design-Entscheidung, die laut dem verantwortlichen Producer Yoshinori Kitase bewusst getroffen wurde. Da Sephiroth mittlerweile zu den bekanntesten Antagonisten der Videospielwelt überhaupt gehört, hätte es schlichtweg keinen Sinn gemacht, diesen genau wie im originalen „Final Fantasy VII“ zunächst im Hintergrund zu halten.

Sephiroth wird im Remake viel früher vorgestellt

„Die Art und Weise, wie wir mit Sephiroth im ursprünglichen Final Fantasy VII umgegangen sind, bestand darin, ihn zu verstecken – ihn zurückzuhalten. Sie wissen das vielleicht nicht, aber ich wurde von dem Film Jaws (Deutsch: Der Weiße Hai) inspiriert, der einen ähnlichen Ansatz verfolgte, um diese mächtige Präsenz anzudeuten, nur um den Hai erst später in der Geschichte zu zeigen. Wir wollten ihn als diesen wirklich großen, mächtigen Charakter in den Köpfen der Menschen aufbauen“, so Kitase.

Und weiter: „Indem wir uns nur indirekt auf ihn bezogen, entstand dieses Gefühl der Angst und Unterdrückung. Wenn er also zum ersten Mal auftaucht, ist das eine große Sache. Aber für das Remake funktioniert das nicht so gut – auch weil jeder weiß, wer Sephiroth ist! Wir dachten daher nicht, dass es effektiv wäre, ihn für einen späteren Zeitpunkt der Geschichte zurückzuhalten.“

„Zweitens ist Sephiroth diese massiv übergreifende Präsenz, die sich über die gesamte Final Fantasy VII-Saga erstreckt. Wir wollten sicherstellen, dass dieser Aspekt von ihm im ersten Spiel des Projekts vorhanden ist – deshalb haben wir ihn jetzt viel früher in der Geschichte vorgestellt“, heißt es abschließend.

Die erste Episode des „Final Fantasy VII“-Remakes ist aufgrund eines entsprechenden Exklusiv-Deals zwischen Square Enix und Sony Interactive Entertainment über einen Zeitraum von einem Jahr zeitexklusiv für die PS4 erhältlich.

