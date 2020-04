Xbox Series X: Ladezeiten werden ohne Änderungen am Code spürbar reduziert

In einem Interview fanden die Entwickler von The Coalition lobende Worte zur Hardware der Xbox Series X. Wie es heißt, lädt ein Spiel ohne Anpassungen am Code vier Mal schneller als auf noch auf der Xbox One.

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In den vergangenen Wochen sprach verschiedene Entwicklerstudios über die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen-Generation.

Wie es unter anderem hieß, dürfen wir uns auf der Xbox Series X beziehungsweise der PlayStation 5 auf eine drastische Reduzierung der Ladezeiten freuen. Mitunter soll die Unterstützung der SSDs sogar dafür sorgen, dass die Ladezeiten komplett der Vergangenheit angehören. Wie Mike Rayner von den „Gears 5“-Machern von The Coalition in einem Interview anmerkte, werden Spiele auf der Xbox Series X auch ohne spezielle Anpassungen am Code von der Hardware der neuen Konsole profitieren.

Ladezeiten werden massiv reduziert

So soll ein „Gears 5“ beispielsweise vier Mal schneller laden, als es noch auf der Xbox One der Fall war. Rayner dazu: „Ohne jegliche Anpassungen am Code haben wir unsere Ladezeiten auf der Xbox Series X um das 4-fache reduziert. Mit den neuen DirectStorage-APIs und der neuen Hardware-Dekomprimierung können wir die I/O-Performance weiter verbessern und den CPU-Overhead reduzieren. Das sind beides wichtige Voraussetzungen für ein schnelles Laden.“

Zum Thema: PS5: Weniger Biest als die Xbox Series X, meint ein ehemaliger PlayStation-Entwickler

Und weiter: „Werfen wir einen Blick in die Zukunft, dann ist das Sampler-Feedback für Streaming (SFS) auf der Xbox Series X ein entscheidender Faktor dafür, wie wir über das Streamen von Welten und die visuelle Detailgenauigkeit denken. Bei zukünftigen Titeln werden wir untersuchen, wie wir das einsetzen können, um sowohl die Texturdetails in unserem Spiel über das hinaus zu erhöhen, was wir in den Speicher laden können, als auch die Ladezeiten weiter zu verkürzen, indem wir das On-Demand-Laden auf einen Zeitpunkt verlegen, kurz bevor wir es benötigen, anstatt alles im Vorfeld zu laden, wie wir es bei einem traditionelleren Level-Loading-Ansatz tun würden.“

Die Xbox Series X wird genau wie die PlayStation 5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht. Über einen möglichen Preis ließen sich Microsoft beziehungsweise Sony Interactive bisher nicht aus. Analysten gehen aufgrund der kostspieligen Hardware-Komponenten von einem Preis zwischen 449 und 549 US-Dollar beziehungsweise Euro aus.

Quelle: Windows Central

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Series X