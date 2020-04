PS5: Erste Next-Gen-Spiele-Berichte für nächste OPM-Ausgabe angekündigt

Ein PS5-Enthüllungs-Event im Mai dieses Jahres wird mit der Ankündigung der nächsten Official PlayStation Magazine-Ausgabe mehr als wahrscheinlich. In der aktuellen OPM-Ausgabe wird auf die ersten Spielberichte zu PS5-Titeln hingewiesen, die in der kommenden Ausgabe präsentiert werden.

Die Gaming-Welt wartet derzeit gespannt auf die Enthüllung der PlayStation 5 und der entsprechenden Next-Gen-Titel. Offenbar gibt es jetzt einen genaueren Hinweis auf Sonys Terminplanung für die ausführliche Vorstellung der kommenden Konsole der nächsten Generation.

Wie inzwischen bekannt wurde, werden mit der Juli-Ausgabe des Official PlayStation Magazine erste Spiel-Berichte für PS5-Titel veröffentlicht. In der aktuellen Ausgabe findet sich eine entsprechende Ankündigung der Next-Gen-Spiele-Enthüllung in der kommenden Ausgabe. Dazu heißt es, „wir enthüllen die neuesten Spiele, die auf PlayStation 5 erscheinen, und wie sie gespielt werden“.

PS5-Enthüllung: Zeitraum eingegrenzt

Wann wird die PS5 enthüllt? So ganz genau lässt sich das noch nicht sagen, doch ist die Enthüllung der Konsole mit der Ankündigung der ersten PS5-Spiele im Mai überaus wahrscheinlich.

Die OPM Juli 2020-Ausgabe wird in gedruckter Form am 2. Juni 2020 erscheinen. Die Digital-Ausgabe wird kurz zuvor verfügbar gemacht. Es ist wohl davon auszugehen, dass das offizielle PS5-Enthüllungsevent kurz vor den entsprechenden Berichten in Official PlayStation Magazin stattfindet. Damit ist die Enthüllung der PlayStation 5 im Zeitraum Mitte bis Ende Mai sehr wahrscheinlich.

In dem Teaser kündigt OPM an: „Es kommt. Die Next-Gen beginnt mit der nächsten Ausgabe mit der Vorstellung der neuesten Spiele für PlayStation 5 und wie sie sich spielen.“

Nach der offiziellen Ankündigung dürfte dann auch der Weg für die Third-Party-Publisher und Entwickler frei sein, die eigenen Next-Gen-Projekte im zweiten Halbjahr 2020 offiziell vorzustellen.

Das Schweigen der PlayStation-Macher hat bereits Studios wie CD Projekt RED in Bedrängnis gebracht, die wahrscheinlich schon gern mehr über den Next-Gen-Support von „Cyberpunk 2077“ verraten hätten. Dazu betonten sie aber, dass sie nicht „voreilig handeln“ wollten, vermutlich um Sonys Enthüllung nicht vorwegzugreifen.

Welche PS5-Spiele das Official PlayStation Magazine vorstellen wird, ist noch nicht bekannt. Es wird also noch abzuwarten bleiben, ob lediglich First-Party-Projekte präsentiert werden oder ob auch Third-Party-Spiele in den Fokus rücken werden.

Es ist wohl zu erwarten, dass Sony Interactive Entertainment in Kürze damit beginnen wird, das PS5-Enthüllungs-Event anzukündigen. Sobald genauere Termine und Details bekannt werden, lassen wir euch davon wissen. Nachfolgend seht ihr den Teaser aus der aktuellen OPM-Digital-Ausgabe.

