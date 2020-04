Xbox Series X: Die Enthüllung der ersten Spiele hat einen Termin

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In den vergangenen Monaten bedachten uns die Verantwortlichen von Microsoft in regelmäßigen Abständen mit frischen Details zur Xbox Series X.

Bisher wurde dabei allerdings lediglich die Hardware der neuen Xbox-Generation thematisiert. Nachdem sich in den letzten Tagen recht hartnäckig das Gerücht hielt, dass Microsoft aktuell zwei Online-Events zur Xbox Series X plant, wurde das erste Event dieser Art nun auch von offizieller Seite bestätigt. Hierbei haben wir es mit einer „Inside Xbox“-Ausgabe zu tun, die sich um die Spiele der Xbox Series X drehen wird.

Los geht es am kommenden Donnerstag, den 7. Mai um 17 Uhr unserer Zeit. Welche Spiele im Detail vorgestellt werden sollen, ist aktuell noch unklar. Zu den bisher bestätigten Xbox Series X-Titeln der Xbox Game Studios gehören „Halo Infinite“ sowie eine technisch aufpolierte Fassung des Cover-Shooters „Gears 5“. Zudem machten immer wieder Gerüchte um ein neues „Fable“ die Runde, das bei den „Forza Horizon“-Machern von Playground Games entstehen soll.

Ob die Gerüchte den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise schon in der nächsten Woche. Da im Zuge der heutigen Ankündigung auch die globalen Partner Microsofts erwähnt wurden, können wir wohl von diversen Third-Party-Produktionen der führenden Publisher ausgehen.

Die Xbox Series X wird im Laufe des Weihachtsgeschäfts 2020 den Weg in den Handel finden. Der Preis und ein genaues Datum könnten unbestätigten Berichten zufolge auf einem großen Online-Event im Juni angekündigt werden.

