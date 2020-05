Ghost of Tsushima: Sucker Punch stellt Wendecover der physischen Version vor

Wie Sony Interactive Entertainment vor wenigen Tagen bestätigte, wird der Release des vielversprechenden Action-Adventures „Ghost of Tsushima“ um wenige Wochen verschoben.

Mit der Verschiebung des neuen Sucker Punch-Titels auf den Juli 2020 wird Platz für das ebenfalls verschobene „The Last of Us: Part 2“ gemacht. Ergänzend zur Verschiebung von „Ghost of Tsushima“ meldeten sich kürzlich die Entwickler von Sucker Punch zu Wort und wiesen darauf hin, dass die Arbeiten an dem Action-Adventure so gut wie abgeschlossen sind. Gleichzeitig soll die zusätzliche Entwicklungszeit, die dem Studio durch die Verschiebung eingeräumt wurde, sinnvoll genutzt werden.

Sucker Punch stellt Wendecover vor

Via Twitter wiesen die Macher von Sucker Punch darauf hin, dass die physische Version von „Ghost of Tsushima“ mit einem Wendecover versehen wird. Dieses zeigt die Geistermaske des Protagonisten Jin und ist im angehängten Tweet zu sehen. Nach der kurzfristigen Verschiebung ist „Ghost of Tsushima“ nun für einen PlayStation 4-exklusiven Release am 17. Juli 2020 vorgesehen.

„Ghost of Tsushima“ wird von offizieller Seite als ein „episches Open-World-Samurai-Abenteuer“ beschrieben, das während der Invasion der Mongolen in Japan im Jahr 1274 spielt. Erzählt wird eine Geschichte aus der Welt des feudalen Japan – eine Zeit des Kriegs, des Chaos und der gewaltsamen Veränderung.

Ihr schlüpft in die Rolle von Jin Sakai, einem erfahrenen Samurai-Krieger, dessen Abenteuer von der japanischen Geschichte und den berühmten Traditionen des Samurai-Kinos inspiriert wurden.

