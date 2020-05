PS Plus Juni 2020: Das sind die „Gratis-Spiele“ des neuen Monats

"Cal of Duty WW2" wurde für PlayStation Plus-Spieler bereits freigeschaltet.

Sony hat soeben die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2020 angekündigt. Zumindest bei einem Spiel hält sich die Überraschung in Grenzen. Denn es wurde bereits „gratis“ zum Download bereitgestellt. PlayStation Plus-User können seit drei Tagen „Call of Duty WW2“ ohne Zusatzkosten laden.

Doch nicht nur den Shooter aus dem Hause Activision bekommt ihr im Juni. Obendrauf packt Sony „Star Wars: Battlefront 2“. Auch hierbei handelt es sich um keine wirkliche Überraschung. Schon im Laufe des gestrigen Tages kam es zu einem einschlägigen Leak.

PlayStation Plus im Juni 2020

Call of Duty WW2

Veröffentlicht am 3. November 2017

Metascore: 79 (PS4-Version)

User-Score: 4.4

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Star Wars Battlefront 2

Veröffentlicht am 17. November 2017

Metascore: 68 (PS4-Version)

User-Score: 1.3

Regulärer Preis: 24,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Mit Ausnahme von „Call of Duty WW2“ können die PS Plus-Spiele für Juni noch nicht heruntergeladen werden. Erst in der kommenden Woche erfolgt die Freischaltung. Am Dienstag solltet ihr gegen Mittag einen Blick in den PlayStation Store werfen. Wir werden euch rechtzeitig daran erinnern.

PS Plus-Spiele für Mai weiterhin verfügbar

Bis zur kommenden Woche könnt ihr weiterhin die Spiele laden, die Sony im Mai in das PlayStation Plus-Angebot aufgenommen hat. Dabei handelt es sich um die PS4-Games „Cities Skylines“ und „Landwirtschafts-Simulator 19“, die einerseits eure Skills beim Städteplanen und anderseits beim Bewirtschaften eines Bauernhofes testen.

PS Plus im Juli 2020: Auch die Termine für das PlayStation Plus-Angebot im Juli 2020 lassen sich vorhersagen, sofern Sony an der bisherigen Strategie festhält und die heutige Ankündigung am Donnerstag eine Ausnahme war. Freigeschaltet werden PS Plus-Games immer am ersten Dienstag eines Monats. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Daraus ergeben sich die folgenden Termine für Juli:

Enthüllung des PS Plus-Juli-Angebotes am 1. Juli 2020

Veröffentlichung der Juli-Spiele am 7. Juli 2020

Mitgliedschaft im Angebot: Falls ihr noch kein PS Plus-Mitglied seid: Eine einjährige Mitgliedschaft bei PS Plus kostet dank eines laufenden Sales momentan nur 42 Euro. Zu den Bestandteilen der Mitgliedschaft gehören die Spiele der Instamt Games Collection. Zudem könnt ihr auf die Online-Modi von PS4-Spielen zuzugreifen, bekommt mehr Cloud-Speicher und profitiert von regelmäßige Rabatten. Am Mittwoch wurden die sogenannten PS Plus Double Discounts freigeschaltet.

Zum Thema

Das bietet die Konkurrenz

Die Games with Gold-Spiele für Xbox One und Xbox 360 wurden schon im Laufe der Woche enthüllt. Ohne Zusatzkosten spielen können Gold-Mitglieder im Juni unter anderem „Shantae and the Pirate’s Curse“. Beim zweiten Xbox One-Angebot handelt es sich um „Coffee Talk“. Mit den Xbox 360-Games, die dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One genutzt werden können, werden im Juni „Destroy All Humans!“ und „Sine Mora“ freigeschaltet.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus