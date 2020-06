The Last of Us Part 2: Angaben zur Spielzeit und Lego-Story-Trailer

Zum Umfang von "The Last of Us Part 2" sind neue Zahlen eingetroffen. Und auch einen weiteren Trailer könnt ihr euch anschauen. Diesmal wurde der das jüngste Story-Video mit Lego nachgebaut.

In der kommenden Woche könnt ihr mit Ellie durchstarten.

In wenigen Tagen kommt „The Last of Us Part 2“ auf den Markt, was die Frage aufkommen ließ, wie lange der durchschnittlich begabte Spieler mit der Handlung beschäftigt sein wird. Das britische GQ-Magazin lieferte eine Antwort.

Laut der Angabe der Publikation liegt der Umfang des neuen Naughty Dog-Abenteuers bei 25 bis 30 Stunden. Das ist für ein Story-Spiel dieser Art eine Menge, was GQ zu dem Schluss kommen ließ, dass sich „The Last of Us Part 2“ quasi mit einem Doppelalbum vergleichen lässt.

Bei solchen Angaben ist immer Vorsicht angesagt, da die Spielzeit wesentlich vom eigenen Spielstil beeinflusst wird. Der eine Spieler rast durch die Abenteuer, der andere schaut sich alles ganz genau an. Doch sollten die Zahlen im Schnitt passen, wäre „The Last of Us Part 2“ in etwa doppelt so lang wie der erste Teil.

Teammitglieder von Naughty Dog betonten einst, dass „The Last of Us Part 2“ etwa 50 Prozent größer als der erste Titel ausfällt. Darauf aufbauend schätzten schon damals einige, dass das Sequel eine Spielzeit von 20 bis 22 Stunden bieten wird. In der kommenden Woche könnt ihr eure ganz persönliche Spielzeit in Stein meißeln.

Story-Trailer mit Lego nachgebaut

Nachdem die Spielzeit von „The Last of Us Part 2“ grob eingegrenzt wurde, geht es etwas grobklotziger zur Sache. Pavesome Films machte es sich zur Aufgabe, den neusten Story-Trailer des Titels mit Lego nachzubauen. Heraus kam ein recht ansehnlicher Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Selbst Hand anlegen könnt ihr schon bald: „The Last of Us Part 2“ wird am 19. Juni 2020 für die PlayStation 4 auf den Markt kommen. Der neuste Naughty-Dog-Titel zählt zu den letzten größten Highlights der aktuellen Konsole. Aber keine Sorge: Auch auf der im Herbst erscheinenden PS5 könnt ihr das neue Abenteuer von Ellie in Angriff nehmen, nachdem im vorangegangenen Teil Joel im Fokus stand.

