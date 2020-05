The Last of Us Part 2: Auf PS5 spielbar und starke Vorbestellungen

Eine eigenständige Version von "The Last of Us Part 2" wurde für die PS5 bisher nicht angekündigt, aber laut Jim Ryan könnt ihr den Titel problemlos auf der neuen Konsole von Sony spielen. Auch traf ein Statement zu den Vorbestellungen ein.

Auf "The Last of Us Part 2" müsst ihr nicht mehr allzu lange warten.

Gestern berichteten wir, dass alle PS4-Spiele, die ab Juli bei Sony zur Zertifizierung eingereicht werden, die Abwärtskompatibilität der PS5 unterstützen müssen. „The Last of Us Part 2“ betrifft diese Regelung nicht. Es kommt bereits im Juni auf den Markt, sodass die Zertifizierung nicht in den genannten Zeitraum fällt.

Aber keine Sorge: Natürlich könnt ihr „The Last of Us Part 2“ auf der neuen Konsole von Sony spielen. Jim Ryan, der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, bestätigte inzwischen, dass der Titel aus dem Hause Naughty Dog ohne Probleme auf der PlayStation 5 laufen wird.

Auf der PS5 mit Verbesserungen?

Hier stellt sich allerdings eine Frage: Wird es technische Verbesserungen geben? Zumindest theoretisch wäre die PS5 in der Lage, „The Last of Us Part 2“ mit einer verbesserten Framerate, einer höheren Auflösung und mehr Details abzuspielen, sofern die Verbesserungen von Naughty Dog unterstützt werden.

Cnet schreibt zu Ryans Aussage: „Obwohl Sony nicht angekündigt hat, beim Launch eine visuell reichhaltigere Version des Spiels für die PS5 anzubieten, sagte Ryan, dass die im Juni erscheinende Version ohne Probleme auf der PS5 laufen wird.“

In der kommenden Woche werden wir wahrscheinlich keine Details dazu erfahren. Laut Jim Ryan wird „The Last of Us Part 2“ nicht auf dem PS5-Event vertreten sein, das am 4. Juni 2020 veranstaltet wird. Die Veranstaltung widmet sich wohl nur den reinen PS5-Spielen, die im Launch-Zeitraum der neuen Konsole auf den Markt kommen werden.

Starke Verkaufszahlen

Ebenfalls von Jim Ryan kam ein Statement zu den europäischen Vorbestellzahlen von „The Last of Us Part 2“. Sie seien besser als einst im Fall von „Spider-Man“, das für Sony ein großer Erfolg war. Verglichen wurden die aktuellen Zahlen mit dem Vergleichszeitraum, bevor das Spider-Man-Abenteuer im September 2018 auf den Markt kam.

Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Jim Ryan betonte lediglich: „Wir hoffen, dass dies ein prägendes Spiel für diese Generation sein wird.“ Fest steht hingegen: „The Last of Us Part 2“ wird am 19. Juni 2020 zunächst exklusiv für die PlayStation 4 in den Handel kommen. Erst kürzlich war reichlich Gameplay aus dem Titel zu sehen.

