PS5 Controller: Grip-Oberfläche aus PlayStation-Symbolen

Nach der Vergrößerung seht ihr die kleinen Symbole.

Das Design des PS5-Controllers machte Sony schon vor einigen Wochen offiziell. Doch im Zuge des in der vergangenen Woche veranstalteten PS5-Events wurde das Eingabegerät der neuen Konsole nochmals mit hochauflösenden Bildern vorgestellt. Und dabei kam ein Detail ans Tageslicht, das im Vorfeld nicht kommuniziert wurde.

Auf Twitter macht der Insider Shinobi602 auf eine besondere Grip-Oberfläche des DualSense aufmerksam, die auf der Unterseite der Griffe sichtbar ist. Sie zeigt die Detailverliebtheit von Sony: Denn die Oberfläche ist nicht nur angeraut oder mit allgemein griffigeren Texturen versehen. Vielmehr kommen winzige Versionen der PlayStation-Symbole zum Einsatz.

Doch nicht nur der DualSense wurde mit der Oberfläche versehen. Auch beim Zubehör konnten die winzigen PlayStation-Symbole entdeckt werden, was die PS5-Kamera und das 3D-Wireless-Headset mit einschließt:

In fact it carries over to the #PS5 itself and accessories 😄 pic.twitter.com/3E23M6c8is

— Shinobi602 (@shinobi602) June 13, 2020