PS Plus Juli 2020: Zehnter Geburtstag mit besonderen Angeboten?

PlayStation Plus feiert in der kommenden Woche Geburtstag. Erstmals konnten die Abonnenten im Juli 2010 zum Pauschalpreis besondere Angebote entgegennehmen. Wird Sony PS Plus im Juli 2020 mit zusätzlichen Inhalten feiern?

"LittleBIGPlanet" zählte zu den ersten PS Plus-Angeboten.

Wie die Zeit vergeht: PlayStation Plus feiert in Kürze den zehnten Geburtstag. Eingeführt wurde der Premium-Dienst am 29. Juni 2010 für die damals aktuelle PlayStation 3, die im November 2006 bzw. hierzulande im März 2007 auf den Markt kam.

Das Jahresabonnement schlug mit 49,99 Euro zu Buche, das 90-Tage-Abonnement kostete 14,99 Euro. Inzwischen wurden die Preise ein wenig angehoben. Für ein Jahr PS Plus Zahlt ihr mittlerweile rund 60 Euro – zumindest jenseits von speziellen Angeboten.

Das gab es im Juli 2010

Schon im ersten PlayStation Plus-Monat vergab Sony „kostenlose“ Spiele, Rabatte, exklusive Artikel im PlayStation Store sowie Test-Vollversionen. Vom 29. Juni bis 3. August 2010 konnten die Spieler die folgenden Games ohne Zusatzkosten herunterladen:

Einführungsangebot: LittleBIGPlanet (Standard-Edition)

PSN-Spiel: Wipeout HD

minis: Field Runners, Age of Zombies

PSone: Destruction Derby

Hinzu kamen Test-Vollversionen zu „Shatter“ und „Savage Moon“ sowie Preissenkungen für das „LBP God of War Pack“, das „LBP: LocoRoco Kostümpack“, „Gravity Crash“ und einen „Fat Princess“-DLC. Premium-Elemente für „KillZone 2“, Push-Demos für „ModNation Racers“ und „Heavy Rain“ sowie verschiedene Dynamic-Themes rundeten das Startangebot ab.



„Call of Duty WW2“ ist momentan im PS Plus-Angebot.

Nachdem der PS Plus-Support für die PlayStation 3 und PS Vita eingestellt wurde, beschränkt sich das Angebot momentan auf zwei PS4-Vollversionen, Rabatte und einige weitere Vorteile, die eine PS Plus-Mitgliedschaft bietet. Letztendlich umfasst das Angebot:

Pro Monat zwei PS4-Spiele zum Herunterladen

Exklusive Angebote und Rabatte

PS4-Online-Multiplayer

100 GB Cloud-Speicher

Es ist davon auszugehen, dass das PlayStation Plus-Angebot nach der Markteinführung der PS5 entsprechend ausgebaut wird.

Besondere Angebote zum Geburtstag?

Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums begannen die Spieler auf verschiedenen Social Media-Plattformen damit, darüber zu spekulieren, dass Sony in der kommenden Woche besondere Angebote freischalten könnte. Zunächst einmal: Tatsächlich werden – sofern Sony am bisherigen Plan festhält – am Mittwoch die PS Plus-Games für Juli 2020 enthüllt.

Möglich wäre es natürlich, dass der PS4-Hersteller das Jubiläum nutzt, um schon am 29. Juni 2020 – das ist der kommende Montag – für eine Überraschung zu sorgen. Denkbar wären:

Mehr als zwei Spiele für die PS4

Spezielle PlayStation Plus-Rabatte

Exklusive PS Plus-Themes

Vielleicht passiert auch gar nicht allzu viel und Sony beschränkt sich auf einige Statistiken, die womöglich auf dem PlayStation Blog freigeschaltet werden.

Eine kleine Erinnerung: Nach wie vor könnt ihr die PlayStation Plus-Games laden, die Sony für den laufenden Juni 2020 zum Download bereitgestellt hat. Als Abonnent dürft ihr „Call of Duty WW2“ und „Star Wars: Battlefront 2“ ohne Zusatzkosten in euren Besitz bringen. Unsere Meldung dazu mit weiteren Einzelheiten findet ihr hier.

